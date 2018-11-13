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۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۴:۵۴

با حضور وزیر علوم؛

تفاهم نامه همکاری‌ مشترک دانشگاه ها در حوزه حقوق شهروندی امضا شد

تفاهم نامه همکاری‌ مشترک دانشگاه ها در حوزه حقوق شهروندی امضا شد

با امضای تفاهم نامه حقوق شهروندی بین وزیر علوم و دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی، از دانشگاه ها در حوزه شهروندی پشتیبانی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تفاهم نامه همکاری مشترک بین وزارت علوم و دستیار ویژه رئیس جمهور در امور شهروندی به منظور تقویت همکاری‌های مشترک توسط دکتر منصور غلامی و شهین‌دخت مولاوردی به امضا رسید.

با امضای این تفاهم‌ نامه وزارت علوم همکاری‌های بیشتری در عرصه‌ آموزش و تربیت دانشجویان در عرصه‌ امور شهروندی انجام خواهد داد و همکاری‌های این دو نهاد در عرصه‌ حقوق شهروندی تقویت می شود.

این تفاهم نامه امروز ۲۲ آبان ۹۷ در اولین نشست ضابطین حقوق شهروندی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور با حضور دکتر شهین‌دخت مولاوردی، دکتر منصور غلامی وزیر علوم و ضابطین حقوق شهروندی دانشگاهها و همچنین دستیاران ویژه حقوق شهروندی دستگاههای اجرایی در وزارت علوم امضا شد.

بر اساس ماموریت ویژه‌ای که به دانشگاههای سطح یک واگذار شده است، دانشگاه شهید بهشتی به عنوان مسئول بررسی این چالش و هماهنگی بین دانشگاه های مختلف برای ارائه راهکارهای قوی‌تر به منظور اجرای حقوق شهروندی در کشور انتخاب شد تا نتایج بررسی‌های خود را به ریاست جمهوری ارسال کند.

کد مطلب 4457483
زهرا سیفی

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