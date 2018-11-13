به گزارش خبرنگار مهر، محمد دستورانی ظهر سه‌شنبه در نشستی با مدیران پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی استان سمنان بابیان اینکه تشکیل هیئت امنای این پژوهش‌سراها ضروری است، ابراز داشت: این اقدام در راستای تقویت روحیه پژوهشگری در بین معلمان و دانش آموزان صورت گرفته است و انتظار می‌رود هئیت امناها با بهره‌گیری از ظرفیت قانونی بتوانند اهداف مورد نظر را تحقق بخشند.

وی بابیان اینکه کیفی سازی پژوهش سراهای دانش‌آموزی استان سمنان در دستور کار است، اضافه کرد: بی شک شخصیت‌های علمی خوبی در داخل استان وجود دارد که استفاده از این ظرفیت در پژوهش سراها می‌تواند منجر به جذب دانش آموزان در این حوزه شود.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان سمنان بابیان اینکه جذب دانش آموزان به پژوهش سراها می‌تواند منجر به شکوفایی خلاقیت استعدادهای آن‌ها شود، ابراز داشت: در این راستا به دنبال پژوهش‌های مبتنی بر مهارت برای تولید یا اختراع یک محصول هستیم لذا در این حوزه از دانش آموزان حمایت خواهد شد

دستورانی بابیان اینکه اولویت‌های پژوهشی در سال تحصیلی جدید برای استان سمنان اعلام‌شده است، تصریح کرد: از این اولویت‌ها و سر فصل‌ها به صورت کاربردی در سال های بعد نیز استفاده خواهد شد معتقدیم امروز پژوهش نیاز جامعه است و باید این مهم مورد توجه مدیران قرار گیرد.

وی ضمن تاکید بر اینکه بدون آموزش زندگی نیز متوقف خواهد شد، اضافه کرد: با توجه به سخنان مقام معظم رهبری رد جمع نخبگان که فرمودند حمایت از این قشر به توسعه کشور منجر می‌شود بنابراین با در نظر گرفتن الزامات پژوهش تقویت روحیه پژوهش گری در بین معلمان و دانش آموزان در دستور کار خواهد بود.