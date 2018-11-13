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۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۵:۰۶

با ورود سامانه ناپایدار؛

اردبیل همچنان بر مدار سرما/ بارش‌ها تا آخر هفته تداوم می‌یابد

اردبیل همچنان بر مدار سرما/ بارش‌ها تا آخر هفته تداوم می‌یابد

اردبیل - مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: با ورود سامانه ناپایدار جوی، سرما و بارش‌ها تا آخر هفته جاری در اردبیل تداوم خواهد یافت.

علی دولتی‌مهر در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: در حال حاضر شرایط سرد جوی همچنان بر استان حاکم بوده و این وضعیت تا پایان هفته جاری تداوم خواهد داشت.

وی ادامه داد: در ۲۴ ساعت گذشته بیشترین بارندگی‌ها از شهرستان گرمی با ۱۷ میلی‌متر و مشگین‌شهر با ۱۳ میلی‌متر گزارش شده است.

مدیرکل هواشناسی استان تصریح کرد: با فعالیت موج دوم سامانه سرد و ناپایدار، طی روزهای آینده بارش‌ها در مناطق کوهستانی و جنوب استان به صورت برف پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه بارش‌ها تا روز جمعه ادامه خواهد داشت، افزود: طی روزهای پنجشنبه و جمعه دمای هوای استان با افزایش نسبی همراه خواهد شد.

دولتی‌مهر بیان داشت: برای فردا آسمان استان نیمه‌ابری تا ابری بوده و در برخی مناطق بارش برف و باران مورد انتظار است.

وی تأکید کرد: با توجه به شرایط نامناسب جوی و احتمال بارش برف در نواحی کوهستانی و محورهای مواصلاتی، همراه داشتن زنجیر چرخ و رعایت نکات ایمنی ضروری به نظر می‌رسد.

کد مطلب 4457489
محمد میرزایی ناطق

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