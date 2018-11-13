علی دولتیمهر در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: در حال حاضر شرایط سرد جوی همچنان بر استان حاکم بوده و این وضعیت تا پایان هفته جاری تداوم خواهد داشت.
وی ادامه داد: در ۲۴ ساعت گذشته بیشترین بارندگیها از شهرستان گرمی با ۱۷ میلیمتر و مشگینشهر با ۱۳ میلیمتر گزارش شده است.
مدیرکل هواشناسی استان تصریح کرد: با فعالیت موج دوم سامانه سرد و ناپایدار، طی روزهای آینده بارشها در مناطق کوهستانی و جنوب استان به صورت برف پیشبینی میشود.
وی با اشاره به اینکه بارشها تا روز جمعه ادامه خواهد داشت، افزود: طی روزهای پنجشنبه و جمعه دمای هوای استان با افزایش نسبی همراه خواهد شد.
دولتیمهر بیان داشت: برای فردا آسمان استان نیمهابری تا ابری بوده و در برخی مناطق بارش برف و باران مورد انتظار است.
وی تأکید کرد: با توجه به شرایط نامناسب جوی و احتمال بارش برف در نواحی کوهستانی و محورهای مواصلاتی، همراه داشتن زنجیر چرخ و رعایت نکات ایمنی ضروری به نظر میرسد.
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