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۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۵:۱۳

فرمانده انتظامی خنداب:

توزیع کننده سیگار خارجی قاچاق در خنداب به دام قانون افتاد

توزیع کننده سیگار خارجی قاچاق در خنداب به دام قانون افتاد

اراک- فرمانده انتظامی شهرستان خنداب گفت: فردی که در خنداب اقدام به توزیع سیگارهای خارجی قاچاق می کرد،‌ در عملیات پلیس شهرستان دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، عبدالرضا جودکی اظهار داشت: مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی این شهرستان در روند تحقیقات خود، از فعالیت فردی در زمینه توزیع سیگار خارجی در واحد صنفی خود باخبر شده و بلافاصله تمهیدات اجرایی لازم را برای شناسایی و بازرسی از واحد صنفی مذکور آغاز کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان خنداب تصریح کرد: سرانجام روز گذشته، در عملیاتی از سوی ماموران اداره نظارت بر اماکن پلیس شهرستان خنداب فرد مورد نظر شناسایی و تعدادی سیگار خارجی قاچاق در بازرسی از مغازه اش کشف شد.

جودکی در پایان با تاکید بر مقابله هدفمند اداره نظارت بر اماکن عمومی با عدم عرضه مواد دخانی قاچاق در واحدهای صنفی افزود: متهم دستگیر شده در این عملیات، پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شد.

کد مطلب 4457513

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