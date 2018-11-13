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۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۵:۱۴

در گفت‌وگو با مهر مطرح شد؛

شهردار بروجرد استعفا داد/ استعفانامه تسلیم شورای شهر نشده است

شهردار بروجرد استعفا داد/ استعفانامه تسلیم شورای شهر نشده است

بروجرد- رئیس شورای شهر بروجرد گفت: «امیر جاوید پور» شهردار بروجرد استعفا داده اما استعفانامه وی تسلیم شورای شهر نشده است.

موسی نیکوکار در گفت و گو با خبرنگار مهر پیرامون خبر استعفای شهردار بروجرد گفت: «امیر جاوید پور» شهردار بروجرد هنوز نامه استعفای خود را به دست من نداده است.

وی با بیان اینکه از استان به من زنگ زدند و خبر دادند که شهردار استعفا داده و استعفانامه خود را تحویل مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری داده است، تصریح کرد: شهردار باید استعفانامه خود را تحویل شورای شهر بدهد.

رئیس شورای شهر بروجرد خاطرنشان کرد: شهردار باید استعفانامه خود را تسلیم شورا کند اما به استان داده است؛ امیدواریم این استعفانامه را فردا به ما بدهند.

کد مطلب 4457516

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