معرفی سینمای ایران در دانشگاه لندن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رایزنی فرهنگی ایران در لندن، در این مراسم ابتدا دکترعلی محمد حلمی رایزن فرهنگی سفارت کشورمان در انگلیس در سخنان سینمای ایران در قبل و بعد از بهمن 57 را با هم مقایسه کرده و فیلمهای ایرانی بعد از انقلاب را به دور از جذابیتهای قبلی آن که سکس و خشونت بود، قابل توجه ارزیابی کرد.



رایزن فرهنگی ایران در لندن همچنین اظهار امیدواری کرد نمایش فیلمهای ایرانی در انگلیس نگرش به ایران را در مسیر واقعیت قرار دهد.



در ادامه مراسم فیلم کوتاه و مستند "ایران ؛ سرزمین امید" به نمایش درآمد و سپس دکتر الموتی از پژوهشگران سینمایی دانشگاه لندن به معرفی سینمای ایران پرداخت و نگاه معناگرایانه را در فیلم های ایرانی، به خصوص فیلمهای ساخته شده پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ستود .



در انتها مراسم نیز فیلم "کودک و سرباز" ساخته رضا میرکریمی به نمایش درآمد که با استقبال نماشاگران رو به رو شد.



در حاشیه این مراسم نمایشگاه عکس ، کتاب و سی دی برگزار شد که مورد استقبال ایرانیان مقیم انگلیس و دانشجویان دانشگاه لندن قرار گرفت.



در ادامه این برنامه امشب فیلم "اشک سرما" ، ساخته عزیزالله حمید نژاد در مدرسه عالی علوم شرقی و آفریقایی ( سوآز) دانشگاه لندن به نمایش در می آید. این جشنواره تا شنبه ادامه خواهد داشت و پس ار آن فیلمهای به نمایش درآمده در منچستر اکران خواهند شد.