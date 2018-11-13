نخستین مرحله توزیع سبد غذایی خانوارهای کم بضاعت در استان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، طهمورث داستان ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: مشمولان دریافت نخستین مرحله توزیع سبد غذایی به فروشگاههای زنجیره ای مراجعه کنند.

وی بیان کرد: این بسته غذایی برای اقشار محروم و کم در آمد جامعه پیش بینی شده است و شامل مایحتاج غذایی همچون برنج، تخم مرغ، گوشت قرمز، گوشت مرغ، روغن، حبوبات و لبنیات است.

داستان تصریح کرد: این سبد غذایی برای خانواده‌های برای خانوارهای پنج نفر به بالا ۳۰۰ هزار تومان، برای خانواده یک نفره ۱۰۰ هزار تومان، برای خانواده های دو نفره ۱۵۰ هزار تومان، برای خانواده های سه نفره ۲۰۰ هزار تومان و برای خانواده های چهار نفره ۲۵۰ هزار تومان خواهد بود.

وی با بیان اینکه فروشگاهها برای تحویل کالاها و اقلام حمایتی هیچگونه مبلغ و یا کارمزدی دریافت نمی کنند، گفت: این بسته ها برای مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد و بهزیستی از دیروز آغاز شده است.