اوپک مسئول خوشحال کردن ترامپ نیست ​

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پلاتس، سهیل المزروعی امروز در واکنش به پیام توئیتری دونالد ترامپ مبنی بر این‌که سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) تولید خود را کاهش نمی‌دهند، گفت: اوپک به فشارهای ایالات متحده آمریکا برای پایین آوردن قیمت‌های نفت خام پاسخ نمی‌دهد، بلکه به دنبال حفظ ثبات و توازن در بازارهای جهانی است.

وی افزود: اوپک دنبال پاسخ به نیازهای سیاسی نیست، ما کاری را که برای برقراری توازن بین عرضه و تقاضا در بازارهای جهانی نفت خام لازم است انجام می‌دهیم و کارهای دیگر وظیفه اوپک نیست.

وزیر انرژی امارات تصریح کرد: مسئولیت اوپک بالا بردن یا پایین آوردن قیمت‌های جهانی نفت خام نیست، وظیفه ما حفظ توازن در بازارهای جهانی است و باید جلوی مازاد عرضه و کمبود عرضه را بگیریم.

اعضای اوپک و تولیدکنندگان غیرعضو این سازمان که در بیانیه همکاری (Declaration of Cooperation) با هم مشارکت می‌کنند، به تازگی بحث‌هایی را برای کاهش تولید نفت در سال ۲۰۱۹ مطرح کرده‌اند.

یازدهمین نشست کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق کاهش عرضه روزانه یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه‌ای اوپک و غیر اوپک (JMMC) روز یکشنبه (۲۰ آبان‌ماه) پس از بررسی گزارش‌ کمیته فنی مشترک (JTC) درباره تحولات بازارهای جهانی نفت خام، اشاره کرد که در سال ۲۰۱۹ رشد عرضه بیش از تقاضای جهانی سبب ایجاد تردیدهایی در بازار می‌شود.

این کمیته تاکید کرد که تعدیل چشم‌انداز رشد اقتصادی جهان در کنار این تردیدها، می‌تواند سبب کاهش تقاضا برای نفت خام در سال ۲۰۱۹ میلادی شود و سرانجام به افزایش شکاف بین عرضه و تقاضا بینجامد.

دوازدهمین نشست کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق اوپک و غیراوپک پنجم دسامبر (چهارشنبه، ۱۴ آذرماه) یک روز پیش از یکصدوهفتادوپنجمین نشست عادی که آخرین نشست سال ۲۰۱۸ وزیران نفت و انرژی اوپک است، در وین برگزار می‌شود.

به‌تازگی عربستان در حال مذاکره درباره پیشنهادی است که می‌تواند سبب شود تولیدکنندگان عضو و غیرعضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) روزانه یک میلیون بشکه از عرضه خود بکاهند و این در حالی است که بزرگ‌ترین صادرکننده نفت جهان در حال دست و پنجه نرم کردن با کاهش قیمت‌های نفت در بازارهای جهانی است.

این در حالی است که برخی اعضای اوپک به رهبری عربستان و کشورهای غیرعضو این سازمان از جمله روسیه در پی فشارهای دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا برای پایین آوردن قیمت نفت و جبران کاهش تولید برخی اعضا، در ماه ژوئن تصمیم گرفتند از میزان پایبندی خود به برنامه کاهش عرضه نفت خام (اوپک و غیراوپک در مجموع روزانه یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه) بکاهند و آن را به ۱۰۰ درصد برسانند.

در همین حال، خالد الفالح امروز (یکشنبه، ۲۰ آبان‌ماه) در حاشیه یازدهمین نشست مشترک وزارتی نظارت بر اوپک و غیراوپک در جمع خبرنگاران در ابوظبی گفت: شرکت دولتی نفت سعودی آرامکو عربستان به دلیل کاهش تقاضای فصلی، در ماه دسامبر روزانه ۵۰۰ هزار بشکه نفت خام کمتر نسبت به ماه نوامبر به مشتریانش عرضه می‌کند.

ترامپ در ساعت‌های پایانی روز دوشنبه (۲۱ آبان‌ماه) در حساب کاربری توئیتر خود نوشت: امیدواریم عربستان و اوپک تولید نفت خود را کاهش ندهند و قیمت‌های نفت باید براساس عرضه، بسیار پایین‌تر باشد.

ترامپ در یک‌ سال اخیر بارها در حساب کاربری خود پیام‌هایی درباره قیمت و عرضه نفت در بازارهای جهانی منتشر و اوپک را به دستکاری در تولید برای بالا نگه داشتن قیمت‌ها به‌طور مصنوعی متهم کرده است، اما بسیاری از مقام‌های اوپک ازسرگیری تحریم‌های نفتی علیه ایران ازسوی آمریکا را دلیل بالا رفتن قیمت نفت و بر هم ریختن نظم بازار برشمرده‌اند.

المزورعی گفت: برخی اوقات شرایط ژئوپولیتیک کمک نمی‌کند، اما ما نمی‌توانیم به گفته‌های سیاسی دولت‌ها که خارج از کنترل ما هستند، پاسخ دهیم.

تازه‌ترین بررسی ماهانه پلاتس نشان می‌دهد که ۱۵ عضو اوپک در ماه اکتبر روزانه ۳۳ میلیون و ۴۰ هزار بشکه نفت خام تولید کرده‌اند.

اعضای اوپک در نشست ۱۷۱ خود در دسامبر ۲۰۱۶ تصمیم گرفته بودند برای کمک به ثبات بازار و بهبود قیمت نفت روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه از تولید خود بکاهند و در کنار آنها، کشورهای غیرعضو به رهبری روسیه متعهد شدند در مجموع روزانه ۶۰۰ هزار بشکه کاهش تولید دهند.

وزیر انرژی عربستان در تازه‌ترین اظهار نظر خود در کنفرانس و نمایشگاه نفت و گاز ابوظبی (ADIPEC) گفت: بخشی از این افت تولید احتمالی به دلیل کاهش تقاضا در پایان سال و بخشی به دلیل عملیات تعمیر و نگهداری پالایشگاه‌هاست.

الفالح تصریح کرد: عربستان خودسرانه تولیدش را کاهش نمی‌دهد، من فکر می‌کنم نیاز مشتریان برای ذخیره‌سازی نفت خام متوقف شده است.

وی گفت: تقاضای مشتریان برای نفت خام عربستان در ماه دسامبر و در مقایسه با ماه نوامبر روزانه بیش از ۵۰۰ هزار بشکه کاهش می‌یابد، ما نمی‌خواهیم شاهد بالا رفتن سطح ذخیره‌سازی‌ها باشیم.

یکصدوهفتادوپنجمین نشست عادی وزیران نفت و انرژی اوپک ششم دسامبر (پنجشنبه، ۱۵ آذرماه) و پنجمین نشست مشترک وزیران نفت و انرژی اوپک و غیراوپک هفتم دسامبر (جمعه ۱۶ آذرماه) در وین برگزار می‌شود.