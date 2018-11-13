به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز ، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه حین بازگشت از فرانسه خطاب به خبرنگاران گفت: مسئله قتل جمال خاشقجی روزنامهنگار منتقد سعودی را در مراسم شامی که در پاریس داشتم، با رهبران آمریکا، فرانسه و آلمان درمیان گذاشتم.
وی ادامه داد: فایل ضبط شدهای را که به این قتل مربوط است، به همه آنهایی که آن را از ما مطالبه میکردند؛ نشان دادم. همه آنهایی که مطالبه داشتند از جمله سعودیها، آمریکا، فرانسه، کانادا، آلمان و انگلیس محتویات آن را شنیدند.
اردوغان ادامه داد: این فایل واقعاً حیرتآور است. حتی وقتی مامور اطلاعاتی عربستان به آن گوش داد، شوکه شد و گفت «هرکه این عمل را مرتکب شده، هروئین مصرف کرده است».
اردوغان تاکید کرد: این قتل با برنامهریزی و از سوی مقامات بالای سیاسی صادر شده است حال آنکه گمان نمیکنم ملک سلمان نقشی در آن داشته باشد.
وی ادامه داد: محمد بن سلمان ولیعهد سعودی، میگوید هرچه لازم باشد برای روشن شدن موضوع انجام میدهد. ما نیز با صبوری انتظار چنین چیزی را میکشیم. باید مشخص شود چه کسی دستور قتل را صادر کرده است.
اظهارات اردوغان درحالی ایراد شد که روز گذشته، «ژان ایو لودریان» وزیر خارجه فرانسه در اختیار داشتن این فایل صوتی را تکذیب و رئیس جمهوری فرانسه را به سیاسیبازی متهم کرد- اقدامی که درگیری لفظی میان آنکارا-پاریس را رقم زده است.
درهمینراستا، «فخرالدین آلتون» رئیس سازمان ارتباطات نهاد ریاست جمهوری ترکیه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: اظهارات ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه درباره اقدامات ترکیه درباره قتل خاشقجی و سیاسیبازی رجب طیب اردوغان رئیسجمهوری در این زمینه غیرقابل قبول است.
در بیانیه رئیس سازمان ارتباطات نهاد ریاست جمهوری ترکیه در این خصوص آمده است: گفتههای وزیر خارجه فرانسه منعکسکننده واقعیت نیست. بدون تردید اگر تلاش ترکیه نبود، این واقعه لاپوشانی شده بود.
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