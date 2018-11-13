به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو گفتگو، کرسی های آزاداندیشی عنوان برنامه ای از این شبکه رادیویی است که با هدف پاسخ به پرسش های علمی، دانشگاهی دانشجویان و استادان دانشگاه های سراسر کشور تهیه و تولید می شود.

این برنامه که چهارشنبه ها ساعت ۸:۳۰ روی آنتن رادیو گفتگو می‌رود، بیست و سوم آبان با موضوع ارتقا و ارزشیابی استادان دانشگاه روی آنتن می رود.

قاسم عموعابدینی رییس مرکز پژوهش فناوری های نوین در مهندسی علوم زیستی دانشگاه تهران و محمدمهدی زاهدی عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی مهمانان این برنامه هستند که به بیان دیدگاه های خود می پردازند.