دولت، بزرگترین متهم عدم مبارزه با پولشویی است

مهدی محمدی تحلیلگر مسائل بین‌الملل در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اظهارات اخیر وزیر امور خارجه کشورمان که گفته «در ایران پولشویی گسترده وجود دارد» اظهار داشت: اظهار نظر عصبی و عجولانه آقای ظریف درباره منتقدان FATF و CFT و متهم کردن آنها به حمایت از پولشویی، نشان دهنده این است که نیت و هدف دولت از تصویب و اجرای لایحه FATF به ویژه تلاش برای نهایی کردن الحاق کنوانسیون CFT، مساله علنی نیست؛ در واقع حرف های آقای ظریف ما را به شک می اندازد که نیت واقعی دولت، چیست؟

وی افزود: تا قبل از این، دولت ادعا می‌کرد که با هدف مبارزه با پولشویی و تسهیل توافقات تجاری با اروپا در پی نهایی کردن برنامه الزام FATF در ایران است اما اظهارات از سر عصبانیت آقای ظریف نشان می‌دهد که پای مساله‌ای بزرگتر در میان است.

محمدی تصریح کرد: دولت روحانی و مشخصا ظریف تعهداتی را به طرف خارجی داده اند اما از اینکه نمی‌توانند آنها را اجرایی کنند، عصبانی هستند. واقعیت این است که هیچ کسی در کشور مانع مبارزه با پولشویی نیست.

وی اضافه کرد: بزرگترین متهم عدم مبارزه با پولشویی، خود دولت است. همه انتقاد منتقدان برنامه الزام FATF و به ویژه CFT این است که چرا دولت دارد این مساله(اشاره به مبارزه به پولشویی) را با طرف خارجی به اشتراک می گذارد.

محمدی ادامه داد: چه دلیلی دارد که طرف خارجی وارد مساله ای به نام مبارزه با پولشویی شود که از آن علیه منافع ملت ایران و به نفع هدفمند کردن تحریم علیه کشورمان استفاده می‌شود. فرمایش رهبر انقلاب این بود که بدون اتصال با طرف‌های خارجی و بدون ارائه اطلاعات به آنها، برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، قوانین داخلی نوشته شود.

وی گفت: سوال این است که دولت آقای روحانی، در به اشتراک گذاشتن اطلاعات مالی ایران با خارجی ها چه نفعی می برد و چرا مبارزه داخلی مستمر با پولشویی را آغاز نمی کند؟ تمام اطلاعات مالی لازم برای مبارزه با پولشویی، در اختیار بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت اطلاعات قرار دارد؛ پس هیچ مانع داخلی برای مبارزه با پولشویی وجود ندارد.

این کارشناس مسائل بین‌الملل تاکید کرد: آقای ظریف یا راست می گوید یا دروغ؛ اگر راست می گوید که عده ای در داخل کشور مشغول پولشویی هستند، همین امروز مجموعه اطلاعات خود را در رسانه ها منتشر کند و برای نهادهای مسئول بفرستد؛ همه ما برای رسیدگی به این موضوع فشار خواهیم آورد.

محمدی اظهار داشت: اما اگر احیانا آقای ظریف دروغ گفته و عصبانی شده که نتوانسته تعهداتش با اروپا را اجرا کند، آن وقت باید پاسخگو باشد که چه منافعی در پیوستن به FATF برای طرف خارجی وجود دارد که ایشان اینقدر در داخل دارد خودش را به آب و آتش می زند.