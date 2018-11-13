به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، سلیمان پاک سرشت با ارائه دو راهکار، شیوه حمایت سازمان از کسب و کارهای نوپا را تشریح کرد و گفت: از طریق شبکهای کردن تجهیزات گسترده ای که در اختیار سازمان هست، برای نوآوران و فناوران، زمینه استفاده از این امکانات را فراهم می سازیم.
وی همچنین تصریح کرد: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور کارگاه های آموزشی خود را برای استفاده نوآوران در سراسر کشور در اختیار مشتاقان ایجاد کسب و کارهای جدید قرار می دهد.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با اشاره به این که مسئله تکنولوژی در سیاستهای توسعه تکنولوژی مسئله پیچیده ای است، گفت: در ایجاد اکوسیستم توسعه نوآوریها، مؤلفههای اقتصادی و فن آورانه، تنها مؤلفه های جدی نیستند بلکه مؤلفههای اجتماعی و فرهنگی هم در تحقق این مهم تاثیر جدی دارند و نباید این زمینه های فرهگی را نادیده گرفت.
وی افزود: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور بنا دارد در حوزه آموزشهای مهارتی به عنوان مؤلفه جدی اکوسیستم پذیرش فن آوری ها، زین پس حضور پویاتر و جدیتری داشته باشد.
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