به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، سلیمان پاک سرشت با ارائه دو راهکار، شیوه حمایت سازمان از کسب و کارهای نوپا را تشریح کرد و گفت: از طریق شبکه‌ای کردن تجهیزات گسترده ای که در اختیار سازمان هست، برای نوآوران و فناوران، زمینه استفاده از این امکانات را فراهم می سازیم.

وی همچنین تصریح کرد: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور کارگاه های آموزشی خود را برای استفاده نوآوران در سراسر کشور در اختیار مشتاقان ایجاد کسب و کارهای جدید قرار می دهد.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با اشاره به این که مسئله تکنولوژی در سیاست­ها­ی توسعه تکنولوژی مسئله پیچیده ای است، گفت: در ایجاد اکوسیستم توسعه نوآوری­ها، مؤلفه­‌های اقتصادی و فن آورانه، تنها مؤلفه های جدی نیستند بلکه مؤلفه­‌های اجتماعی و فرهنگی هم در تحقق این مهم تاثیر جدی دارند و نباید این زمینه های فرهگی را نادیده گرفت.

وی افزود: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور بنا دارد در حوزه آموزش­های مهارتی به عنوان مؤلفه جدی اکوسیستم پذیرش فن آوری ها، زین پس حضور پویاتر و جدی­تری داشته باشد.