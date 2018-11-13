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۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۶:۱۷

در واکنش به سخنان لودریان علیه اردوغان؛

چاوش‌اوغلو: فرانسه از حد خود فراتر رفته است

چاوش‌اوغلو: فرانسه از حد خود فراتر رفته است

وزیر خارجه ترکیه به اتهامات همتای فرانسوی خود علیه اردوغان درباره پرونده خاشقجی این‌چنین واکنش نشان داد: پاریس از حد خود فراتر رفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ینی شفق، «مولود چاوش‌اوغلو» وزیر خارجه ترکیه در واکنش به موضع گیری فرانسه در خصوص اظهارات رئیس جمهوری این کشور مبنی بر ارسال فایل صوتی مربوط به قتل روزنامه‌نگار سعودی برای الیزه اعلام کرد: پاریس پا را فراتر از حد خود گذاشته‌ است.

وزیر خارجه ترکیه در این خصوص گفت: وزیر خارجه فرانسه پا را از حد خود فراتر گذاشته است. وی باید روش صحبت کردن درباره یک رئیس‌ جمهور را یاد بگیرد.

وی در ادامه افزود: می‌دانم که سازمان اطلاعات ما، تمام شواهد و یافته هایش را (درباره قتل خاشقچی) از جمله فایل صوتی و متن آن را در ۲۴ اکتبر به درخواست سازمان اطلاعات فرانسه، در اختیار آنها قرار داده است.

چاوش‌اوغلو اضافه کرد: فرانسوی‌ ها ممکن است به زودی موضوع کشته‌ شدن خاشقچی را نیز منکر شوند، چیزی که حتی سعودی‌ ها آن را پذیرفته‌ اند.

این در حالیست که «ژان ایو لودریان» وزیر خارجه فرانسه دیروز اعلام کرد که تا آنجا که مطلع است، فرانسه فایل صوتی که به قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار سعودی مربوط است؛ در اختیار ندارد.

لودریان در پاسخ به این سوال که آیا اردوغان دروغگو است؛ گفت: منظور این است که وی در این شرایط وارد سیاسی بازی شده است.

خاشقجی روز ۲ اکتبر بعد از ورود به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول به قتل رسید. اما تاکنون جسد وی پیدا نشده و ریاض نیز با امتناع از معرفی فردی که دستور قتل را صادر کرده، از همکاری در این پرونده امتناع می‌کند.

کد مطلب 4457579

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    نظرات

    • IR ۱۵:۳۳ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۰
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      پاسخ
      لودریان ظاهرا گماشته ترامپ در دولت فرانسه است!

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