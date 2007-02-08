جهان اسلام نیازمند تقویت مبانی و اصول همگرایی است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه سفر خود به قم و دیدار با مراجع با آیت الله موسوی اردبیلی دیدار و گفتگو کرد.

آیت الله موسوی اردبیلی با استقبال از هاشمی رفسنجانی از شخصیت روحانی، انقلابی و فرهنگی وی قدردانی کرد.

موسوی اردبیلی گفت: جهان اسلام نیازمند تقویت مبانی و اصول وحدت بخش است و روحانیت فعال و آگاه می تواند در همگرایی و انسجام بین فرقه ها و مذاهب مختلف از جمله مسلمانان تاثیر بسزایی داشته باشد.

وی با تاکید بر ضرورت هوشیاری مسئولان و مردم ایران در قبال توطئه های گوناگون دشمنان خاطرنشان کرد:‌ مردم ایران همواره ثابت کرده اند که با اتحاد و همدلی، توطئه های دشمنان را نقش بر آب کردند.

آیت الله هاشمی رفسنجانی نیز در این دیدار با اشاره به جنگ روانی و رسانه ای دشمنان علیه ایران و بهانه تراشی های غربی ها در مسائل مختلف ایران تصریح کرد: مقابله با جنگ روانی دشمنان ابزار و ادبیات خاص خود را دارد و باید هوشیارانه و با درایت با آنها برخورد شود.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه روحانیت را محور وحدت و انسجام در بین مردم ذکر کرد و گفت:‌ در سایه اسلام و با حضور مراجع و بزرگان دینی می توانیم آینده انقلاب اسلامی را بیمه و دسیسه ها و نقشه های دشمنان را خنثی کنیم.