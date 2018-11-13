تالاب میانکاله احیا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد شاعری بعدازظهر سه شنبه در جلسه پیگیری طرح های توسعه گردشگری در شرق استان با بیان اینکه گردشگری ارزانترین و سریعترین روش برای رسیدن به توسعه مازندران است به مدیریت یکپارچه عباس آباد بهشر تاکید کرد و افزود:دسترسی به صفی آباد یکی از آرزوهای مردم بود که مراحل نهایی آن با همکاری وزیر اطلاعات در حال انجام است و به زودی برای بازدید عموم آماده می شود.

وی با بیان اینکه باید در حوزه گردشگری تحول ایجاد کنیم چراکه می تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی و بیکاری مازندران را حل کند افزود:گردشگری ارزانترین و سریعترین روش برای رسیدن به توسعه مازندران است که متاسفانه از ظرفیت مازندران به ویژه شرق مازندران استفاده بهینه نشده است.

نماینده مردم در شهرستان بهشهر نکا و گلوگاه افزود:مازندران سالانه پذیرایی 30 میلیون گردشگر است که از این تعداد کمتر از یکدرصد آن متعلق به شرق استان است.

شاعری به پارک ملت،عباس آباد ،منطقه حفاظت شده میانکاله ،قبرستان سفید چاه ، منطقه هزارجریب و از همه مهمتر فرهنگ غنی مردم شرق استان که متفاوت دیگر نقاط استان است به عنوان جاذبه های شرق استان اشاره کرد و گفت:شرق مازندران دارای محصولات خاصی مانند انجیر گلوگاه ،تمشک نکا و انار اشرف است اما چون زیرساخت ها فراهم نیست این ظرفیت نیز به درستی بهره برداری نشده است.

وی با بیان اینکه مدیریت می تواند زمینه بهره برداری اجتماعی و فرهنگی در کل استان را فراهم می کند گفت:نادیده گرفتن ظرفیت های موجود در منطقه موجب شده تا شاخص بیکاری در شرق استان بیش از غرب مازندران باشد.

وی از اختصاص 2 میلیارد تومان اعتبار جهت احیای تالاب میانکاله برای توسعه پرنده نگری و افزایش دانش محیط زیستی مردم خبر داد و افزود:این همه امکانات در منطقه است که نیازمند همت و اقدام تمامی دستگاه های اجرایی برای توسعه گردشگری است.