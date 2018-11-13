انتصاب سفیر جدید بلاروس در روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «الکساندر لوکاشنکو» رئیس جمهور بلاروس، «ولادیمیر سماشکو» معاون سابق نخست وزیر این کشور را به عنوان سفیر بلاروس در روسیه منصوب کرد.

سماشکو نماینده تام الاختیار بلاروس در شورای اقتصادی کشورهای مشترک المنافع و نماینده ویژه بلاروس در سازمان امنیت و همکاری در امور اروپا بوده است.

وزیر امور خارجه بلاروس، درخصوص انتصاب سماشکو به سفارت روسیه در بلاروس اعلام کردکه رئیس جمهور بلاروس قصد دارد که با انتصاب وی یک فرد فعال که انگیزه جدی برای کار با مناطق خاص و مقامات روسیه را دارند به کار گیرد.

سماشکو از سال ۲۰۱۴ تا آگوست ۲۰۱۸ معاون نخست وزیر بلاروس بوده است.