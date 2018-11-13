قرآن و نهج البلاغه نجات بخش زندگی انسانهاست

به گزارش خبرنگار مهر، امین محمدپور در همایش یاوران وقف که روز سه شنبه در قزوین برگزار شد اظهارداشت: قرآن سراسر دستور زندگی است و اگر به آن تمسک کنیم به سعادت می رسیم.

وی افزود: انس با قرآن و اجرای دستورات انسان ساز آن راهگشای مشکلات است و کسانی که با قرآن انس و الفت دارند می توانند زندگی آرام و سالمی داشته باشند.

استاد دانشگاه گفت: در شرایطی که در اسلام به آبروی مومن تاکید جدی شده اما متاسفانه گاهی این موضوع مهم را نادیده میگیریم و براحتی با حیثیت و آبروی افراد بازی می کنیم و به عواقب آن کاری نداریم.

حافط قرآن و نهج البلاغه تصریح کرد: هفت ویژگی در آینه وجود دارد که اگر آن را بکار بندیم می توانیم مسیر درستی را طی کنیم.

وی اضافه کرد:اگر دنبال رحمت هستید باید به خودتان رحم کنید، پیامبر اکرم(ص) فرمودند: اگر شما همسران می خواهید زندگی خوبی داشته باشید زن و شوهر باید آینه همدیگر باشند.

این استاد دانشگاه بیان کرد: آینه هفت ویژگی ساختاری دارد که اگر آن را پیاده کنید می توانید زندگی آرامی داشته باشید و فرزندانی صالح تربیت کنید.

محمدپور بیان کرد: آینه درست و نادرست را نشان می دهد، قصه دیروز و اضطراب فردا را نداشته باشید، از افراط و تفریط دوری کنید، عیوب همدیگر را بدون سرو صدا به همدیگر بگویید.

این روان شناس اظهارداشت:باید زن وشوهر زبان همدیگر را بفهمند، حرف داخل خانه را بیرون نگویند، خویشتن دار باشندتا مشکلی ایجادنشود.

وی اضافه کرد: آینه بی صدا عیب شما را نشان می دهد و کودکان نباید نزاع پدر و مادر را ببینند و شما بهتر است مثل دوست باهم مشکلات را حل کنید، با نیکویی با هم حرف بزنید و امانتدار یکدیگر باشید و نگذارید فرزندان از مشکلات باخبر شوند.

محمدپور اظهارداشت: وقتی لکه ای روی آینه باشد، اگر پاک نشود به جرم و سپس زنگار تبدیل می شود اما میتوان همان لحظه براحتی آن لکه را پاک کرد، قرآن میگوید لکه ها را بسرعت پاک کنیدتاجرم و زنگار نشود زیرا دلی که پر از کینه و شک و تردید باشد دیگر جای محبت و مهربانی نخواهد بود و زن و شهور باید بسرعت عیوب خود را برطرف کنند تا به کینه تبدیل نشود.

وی گفت: در زندگی مشترک باید عیب را پذیرفت، وقتی آینه شکسته می شود با احتیاط جمع می کنیم اما کودک نمی داند و ممکن است در روی شیشه های خرد شده راه برود و زخمی شود، خانواده آشفته و بد دهن همین وضعیت را دارد و به کودک آسیب رسان است.

محمدپور اظهارداشت: آینه همیشه در دسترس است اما در عصر کنونی یکی از علتهای طلاق این است که زن و شوهر در کنار هم و دسترس هم نیستند، لذا برای کاهش آسیبها باید روزانه چند ساعت با هم گفتگو کنند تا شاهد جدایی نباشیم.

محمدپور گفت: بودن زن در خانه موجب آسایش و بودن مرد در خانه موجب امنیت می شود و این دو مکمل همدیگر هستند تا کانون خانواده تقویت شود.

در این مراسم از ۲۶ تن از خادمان و هیئت امنای امامزادگان، مستاجرین، متولیان موقوفات، فعالان قرآنی، مدیران دستگاههای اجرایی و رسانه های فعال در عرصه وقف از جمله خبرگزاری مهر استان قزوین تجلیل شد.