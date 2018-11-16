استقلال تغییرات زیادی لازم ندارد/ لزوم جذب یک دستیار برای شفر

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پاشازاده را می توان در زمره یکی از بهترین مدافعان تاریخ باشگاه استقلال دانست. وی در جوانی با تیم ملی ایران در جام جهانی ۹۸ به میدان رفت و آنقدر عملکرد خوبی داشت که برای تیم منتخب جهان انتخاب شد. پاشازاده یکی از اولین بازیکنان استقلال بود که در دهه هفتاد به سطح اول لیگ اروپا ترانسفر شد وسالها در لیگ های آلمان و اتریش بازی کرد.

کاپیتان پیشین آبی پوشان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مسائل مربوط به باشگاه استقلال گفتگو کرد که شرح این مصاحبه را در زیر می خوانید.

* خبرگزاری مهر: ۱۲ هفته از لیگ گذشته و آبی پوشان ۱۱ بازی انجام داده اند. شاید این مقطع برای ارزیابی این تیم مناسب باشد.

- مهدی پاشازاده: اگر بخواهم شرایط استقلال را در یک جمله خلاصه کنم باید بگویم این تیم مثل یک کلاف سر در گم است که سر کلاف از دست صاحبش در رفته. مشکلات ریز و درشت این تیم را احاطه کرده و تمرکز را از مدیران و کادر فنی گرفته است. این سردرگمی بعد از اتمام فصل گذشته آغاز شد و با هر تحرکی بیشتر می شد. تغییرات مدیریتی بر میزان آن اضافه کرد و همینطور این مشکلات رفته رفته به تیم سرایت کرد.

* رهایی از این وضعیت چگونه میسر است؟

- ناخدای این کشتی مدیر عامل است. آقای فتحی تنها فردی است که می تواند به شرایط این تیم سر و سامان دهد. حتی اگر لازم باشد باید این بنا را خراب کرد و از نو ساخت. شاید بعضی اتفاقات همانند مُسکن به صورت مقطعی عمل کند، اما باید این تیم را از ریشه درست کرد.

* نقش شفر در سر و سامان دادن به تیم چه می شود؟

- یکی از بزرگترین مشکلاتی که شفر نسبت به فصل گذشته دارد، فقدان یک دستیار است که بتواند در بزنگاه ها به او کمک و مشورت درست و قوی بدهد. البته همه اعضای کادر فنی انسانهایی بزرگ و قابل احترامی هستند و برای همه آنها احترام زیادی قائل هستم. اما این دوستان برای کادر فنی کافی نیستند.

* بعنوان یک پیشکسوت میزان رضایتمندی شما از شرایط کنونی چقدر است؟

- اجازه بدهید به این سئوال جواب ندهم.

* در باره اتفاقاتی که منجر به محرومیت چشمی و اسماعیلی شده اطلاعاتی دارید؟

- من هم مثل همه جسته و گریخته از اینور و آنور یک چیزهایی شنیده ام. گویا اعتراض آنها به جریمه ۲۰درصدی باعث شده تا با شدت بیشتری جریمه شوند.

* برخورد باشگاه با آنها درست است؟

- انتقاد من به تصمیم اولیه باشگاه مبنی بر جریمه بازیکنان و اعضای کادر فنی است. این اعمال جریمه چندان پسندیده نیست چون بازیکنان به تنهایی نقش زیادی در بحران پیش آمده ندارند. اما از طرف دیگر اعتراض بازیکن هم اصلا درست نیست. بازیکن باید آنقدر حرفه ای باشد که جواب بزرگترش را ندهد. آن هم در جمع. ضمن این که باشگاه نیز بعد از آن تنها اعلام کرد این دو بازیکن فعلا با نظر شفر از حضور در تمرین و مسابقه محروم هستند. عدم شفاف سازی باشگاه باعث می شود تا در این مورد شایعه های زیادی هم درست شود.

* شما مشکلات را بیان کردید. راهکارتان برای حل این مشکلات چیست؟

- تنها فردی که می تواند در این شرایط به استقلال کمک کند خود آقای فتحی است. ایشان باید هرچه سریعتر یک دستیار با فاکتورهایی که خودش می داند را به کادر فنی اضافه کند تا بسیاری از حاشیه ها و مشکلات تیم حل شود.

* برخی ها هم معتقدند نباید دستیار را به شفر تحمیل کرد.

- بحث تحمیل نیست. باید او را متقاعد کرد. بهرحال مدیریت هم باید در چنین شرایطی اقتدارش را نشان دهد. فتحی باید شفر را قانع کند تا یک دستیار واجد شرایط به کادر فنی اضافه شود. این یکی از راه هایی است که در زمان کوتاه می تواند تا حدودی مشکلات را حل کند. یک دستیار باید اضافه شود، دستیاری شخصیت و اقتدار لازم را داشته باشد و بتواند به این بازیکنان بفهماند اینجایی که در آن بازی می کنند کجاست و استقلال چه تیمی است.

* در نقل و انتقالات زمستانی تیم به چه میزان تغییر نیاز دارد؟

- از نظر من خیلی کم. چون شجاعیان و کریمی به تیم اضافه می شوند در بدترین حالت یک هافبک میانی و یک مهاجم هم اضافه شوند تیم به تغییر دیگری نیاز ندارد.

* خیلی ها معتقدند تیم تغییرات زیادی می خواهد.

- شما فکر کنید مثلا چهار پنج بازیکن بروند و بازیکنان جدید بیایند. فکر نمی کنید مجددا تا هفته ها گفته شود تیم تغییرات زیاد داشته و برای هماهنگی به زمان نیاز دارد. اینطوری فصل تمام می شود و هنوز تیم هماهنگ نشده. مثل الان که نیم فصل رو به اتمام است و هنوز تیم به هماهنگی لازم نرسیده است. شفر مربی با تجربه ای است و تیم را هم خودش بسته است. حتما در این بازیکنان ویژگی هایی دیده که آنها را گرفته. او باید بتواند از همین بازیکنان بازی بگیرد و با آنها تیم را به اوج برساند در غیر اینصورت به نوعی خودش را در نقل و انتقالات زیر سئوال می برد.