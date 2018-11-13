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۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۶:۱۴

رئیس پلیس راه مازندران:

محور هراز و کندوان برفی است

محور هراز و کندوان برفی است

ساری - رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی مازندارن از بارش برف در ارتفاعات محور هراز و کندوان خبر داد و گفت: سطح جاده لغزنده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا قدمی گفت: با توجه به ورود سامانه بارشی سرد از روز گذشته به استان در حال حاضر شاهد بارش باران در کلیه محورهای مواصلاتی استان هستیم.

وی با اشاره به بارش برف در ارتفاعات محورهای هراز و کندوان، افزود: وضعیت جوی در ارتفاعات محور "سوادکوه" مه آلود و در منطقه گدوک بارانی و سطح جاده لغزنده است.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مازندران به رانندگان وسایل نقلیه هشدار داد: ضمن به همراه داشتن زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی با رعایت قوانین و مقررات راهور همواره با سرعت مطمئنه تردد و از سرعت و سبقت غیرمجاز جدا خودداری کنند.

سرهنگ قدمی با اشاره به ترافیک سنگین در منطقه "چلاو" در محور هراز ، افزود: به رانندگان و سایل نقلیه توصیه می شود، با صبر و حوصله رانندگی و در رانندگی شتاب زدگی و عجله نکنند.

وی افزود: مرکز کنترل ترافیک پلیس راه به صورت شبانه روز با شماره ۲۱۸۲۴۴۳۹-۰۱۱ آماده پاسخگویی در خصوص وضعیت راه های استان است.

کد مطلب 4457609

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