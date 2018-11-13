۳۱ هزار عدد داروی قاچاق در آمل کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نعمت الله آزادی گفت:در راستای مبارزه با قاچاق کالا ،ماموران انتظامی این فرماندهی در اقدامی اطلاعاتی، از فعالیت یکی از عاملان تهیه و توزیع داروهای قاچاق در این شهرستان مطلع شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان آمل، افزود: در اجرای این ماموریت، ماموران انتظامی بخش لاریجان شهرستان آمل با انجام گشت های کنترلی در محور مواصلاتی موفق به دستگیری متهم شدند و در بازرسی به عمل آمده از متهم ۳۱ هزار عدد انواع قرص و داروی قاچاق و ۳۰ کیلو پورد ماء الجبن افتیمونی که متهم از طریق اتوبوس مسافربری قصد انتقال آن به شهرستان آمل را داشت کشف شد.

وی، تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده، به مرجع قضائی معرفی شد و موضوع در دست بررسی است.

فرمانده انتظامی شهرستان آمل با اشاره به این که کالاها و داروهای قاچاق از استانداردهای لازم برخوردار نبوده و می توانند صدمات جبران ناپذیری به سلامت افراد جامعه وارد کنند از شهروندان خواست: ضمن پرهیز از استفاده از این داروها در صورت مراجهه با افرادی که اقدام به تهیه وفروش کالاهای غیر مجاز می کنند مراتب را در اسرع وقت به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعلام دارند.