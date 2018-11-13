توصیه کادر فنی پرسپولیس به بازیکنان از راه دور: فقط استراحت کنید

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس با تصمیم کمیته مسابقات سازمان لیگ قرار است دوشنبه هفته آینده، دیدار معوقه خود را مقابل پیکان تهران برگزار کند.

سازمان لیگ در حالی چنین برنامه ریزی را برای پرسپولیس انجام داده است که اعضای کادرفنی این تیم پس از نایب قهرمانی در فصل ۲۰۱۸ لیگ قهرمانان آسیا به مرخصی ۶ روزه رفته اند. کادرف نی کروات پرسپولیس قرار است صبح یکشنبه از زادگاه خود به تهران بازگردد و بلافاصله این تیم را آماده بازی با پیکان کند.

تغییر در برنامه های آماده سازی پرسپولیس باعث شد تا برخی بازیکنان این تیم با مربیان تیم ارتباط بگیرند و از آنها درباره تغییرات در برنامه این تیم سئوال بپرسند.

جالب اینجاست کادرفنی پرسپولیس از بازیکنان خود خواسته تا به زمان بازی با پیکان فکر نکنند تا بطور کامل استرس و فشار بازی ها را در چند ماه اخیر پشت سر بگذارند و خودشان را برای ادامه بازی ها در لیگ برتر از لحاظ ذهنی کاملا آماده کنند.

تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۱۶:۱۵ دوشنبه هفته آینده در ورزشگاه آزادی به مصاف پیکان تهران می رود.