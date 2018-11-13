آمریکا با خروج از برجام همه قطعنامه شورای امنیت را نقض کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، اندره هاسپلز معاون سیاسی وزارت خارجه هلند که به منظور برگزاری دور جدید گفتگوهای سیاسی به تهران سفر کرده است ظهر امروز ۲۲ آبان با سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه دیدار و پیرامون موضوعات مختلف دوجانبه، منطقه ای و بین المللی گفتگو کرد.

عراقچی در این ملاقات حمایت دولت هلند از حفظ و اجرای برجام و همچنین موضع هلند نسبت به مقابله با یکجانبه گرایی و قوانین فراسرزمینی آمریکا را مورد استقبال قرار داد و افزود: آمریکا با اقدام یکجانبه و غیرقانونی خود در خروج از برجام هم قطعنامه شورای امنیت را نقض کرده و هم دیگران را به نقض آن تشویق یا حتی مجبور می کند. چنانچه برجام از بین برود، به معنی شکست دیپلماسی و غلبه زورگویی در عرصه بین المللی است. این امر مسلما به پیچیدگی های سیاسی در منطقه خاورمیانه خواهد افزود.



معاون سیاسی وزیر امور خارجه ضمن تشریح سیاست های منطقه ای ایران گفت: سیاست ایران برخلاف برخی کشورهای منطقه که با اشتباهات سیاسی خود منطقه را دچار مشکلات و تنشهای مختلف کرده اند، حفظ ثبات و گسترش امنیت در منطقه است. وی افزود به همین دلیل ایران با داعش به عنوان مهم‌ترین عامل بی ثباتی منطقه مبارزه کرده است.

هاسپلز نیز در این دیدار اظهار داشت: هلند هم در ظرفیت ملی و هم به عنوان عضو اتحادیه اروپا و عضو غیر دایم شورای امنیت از برجام حمایت می کند و اجرایی شدن مکانیسم مبادلات بانکی و بهره مندی ایران از منافع برجام را با جدیت دنبال می کند. هاسپلز همچنین ضمن اظهار تسلیت به مناسبت حمله تروریستی در شهر اهواز و محکوم کردن این حمله تروریستی نقش مهم ایران در مبارزه با داعش را مورد قدر دانی قرار داد.