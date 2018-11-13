در نامگذاری‌ معابر به موضوع طبیعت و گسترش آن توجه کنیم 

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مسجد جامعی در بررسی یک فوریت لایحه اساسنامه نمونه سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران گفت: وقتی یک اساسنامه مصوب در شورا داریم شهرداری باید آن را اجرا کند یا اینکه پیشنهاد تکمیلی و تصحیحی بدهد نه اینکه لایحه دیگری بیاورد.

احمد مسجدجامعی با بیان این مطلب افزود: این موضوع پیشترها به شکلی تصویب شده ولی ناقص اجرا شده است ما این را در شورای سوم مصوب کرده‌ایم. بحث من این است که وقتی یک اساسنامه داریم باید آن را اجرا کنیم، اگر مشکلاتی دارد باید گزارش دهیم که قبلا چه کار کرده‌ایم و چه شده است این فرق می‌کند که شما یک اساسنامه منظم جدید مطرح کنید.

وی افزود: پرسش من این است که اساسنامه قبلی چه شده است؟ و شما چه کردید و چه نیازی به ارائه این اساسنامه جدید است؟ مصوبات شورا لازم الاجراست؛ شما به جای اجرای آن لایحه آورده‌اید. دلایل توجیهی ارائه لایحه جدید چیست؟

بررسی صورت جلسات کمیسیون نامگذاری و تغییر نام معابر و اماکن عمومی شهر تهران

در ادامه این جلسه مسجدجامعی درباره پیشنهاد نامگذاری برخی معابر تهران گفت: من در این زمینه پیشنهاد تکمیلی دارم. وقتی قرار است درباره استاد محمد امین قانعی راد نامگذاری انجام دهیم، مانند همه هنرمندان و شاعران و نویسندگان دیگر همیشه این مناطق را از شمال شهر انتخاب می‌کنیم؛ یعنی مناطق یک و دو و سه و مانند آن و از این ها پایین تر نمی‌آییم. درحالیکه آقای قانعی راد اساسا اهل ری است.

وی افزود: من اینجا به نیابت از اهالی ری صحبت می‌کنم. پدر مرحوم قانعی‌راد در کارخانه سیمان بوده است. شرح زندگی ایشان و فیلم مستندی هم که از ایشان تهیه شده نشان می‌دهد که شکل ‏گیری و آغاز بسیاری از ذهنیت ‏های او که به کارهای بزرگ بعدی ‏اش انجامید از ری بوده است. پیشنهاد من این است که این نام‏گذاری را در ری هم انجام دهیم که مثلا موزه – کتابخانه‌ای را به نام ایشان در ری افتتاح کنیم و آنجا آثار ایشان را ضمن برگزاری مراسم‏هایی به معرفی و نقد و بررسی بگذاریم یا محلی برای فعالیت‏های پژوهش‏های اجتماعی باشد.

مسجدجامعی افزود: اگر آقای خلیل‌آبادی زحمت بکشند و جایی به نام استاد محمدامین قانعی راد ری در نظر بگیرند که محل زندگی و فعالیت و اندیشه ‏ها و زادگاه و خاستگاه و محل رشد و نمو فکری ایشان است بسیار خوب است. در همه امور و از جمله در نامگذاری‏ها، جنوب شهر این موضوع را هم در نظر بگیریم. ایشان خاستگاهش ری بوده؛ حتی روحیه عدالت خواهی ایشان هم منشا و ریشه از همان مناطق دارد.

مسجدجامعی در تکمیل پیشنهاد کمیسیون نامگذاری، برای نامگذاری یک خیابان به نام یک رودخانه در یکی از استان‌های کشور است پیشنهاد کرد: این کاری که کمیسیون نامگذاری انجام دادند برای نامگذاری رودخانه مارون که البته در استان کهکیلویه و بویر احمد است نه خوزستان کار خوبیست اما می خواستم پیشنهاد بدهم که مثلا ما یک خیابانی داریم که انشعابات آن به نام درختان است و یا خیابانی داریم که انشعابات آن به نام پرندگان است؛ اگر این کار را گسترش دهیم خیلی خوب است.

وی افزود: این رویکرد مثل همین نامگذاری خیابانی مثل خیابان مارون است، ما باید طبیعت را در شهر ساری و جاری کنیم. وقتی این اسامی را کنار هم می‌گذاریم یک فضای دیگری بوجود می‌آید و اهتمام ما را به زیبایی و طبیعت جلب می‌کند.

مسجدجامعی افزود: کمیسیون نامگذاری یک طرحی ارائه کند که به ویژه در معابر و مکانهای جدید مثل همین خیابان های منطقه ۲۲ نامگذاری شان با یک رویکرد جامع نگر با رعایت و ملاحظه جلوه های مختلف یک موضوع مرتبط با طبیعت و یا فرهنگ باشد.ر