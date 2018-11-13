مجموعه روستایی تهران تا سال۱۴۰۰ دارای تصفیه خانه فاضلاب می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت اله ترکی پیش از ظهر سه شنبه پس از بازدید از شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران، در نشست بررسی عملکرد ۲ ساله این شرکت، با ابراز تشکر از اقدامات مهم و موثر مدیرعامل و کارکنان آبفار اظهار کرد: با توجه به شرایط ویژه تهران در موضوع آبرسانی، آب شهری و روستایی یکی از اولویت های مهم برنامه ریزی ما در سال ۹۷ قرار گرفت.

وی افزود: استان تهران نزدیک ۵ میلیارد مترمکعب آب دارد که بخشی از آن را از ۵ سد و مابقی را از حفر چاه یعنی منابع زیرزمینی تامین می کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با اشاره به جلسه حل چالش های آب استان با آب منطقه ای، گفت: مقرر شد تا در بخش تامین منابع آبی،توزیع و نظارت بر مصرف هم در اولویت قرار گیرد. بنابراین برنامه ریزی های ما در اجرای طرح و پروژه تا سال ۱۴۰۰ باید بر حسب حجم آب استان انجام شود.

ترکی با بیان اینکه نوشتن طرح های تفصیلی و توسعه ای برای هر شهر مستلزم تمهیدات و برنامه ریزی بر اساس وجود ظرفیت های آب است، اظهار کرد: ۱۵۲ هزار مشترک در آبفای روستایی وجود دارد که اگر قرار است این سرانه را به ۱۶۰ هزار نفر برسانیم باید از میزان آب در اختیار اطلاع داشته باشیم و اگر محدودیت آبی داشته باشیم این هشدار باید هم اکنون داده شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با بیان اینکه گزارش کار آبفار نشان از اطلاعات به روز و مطالعه شده آن ها می دهد، به ۳ کار کلیدی این شرکت خدمات رسان اشاره کرد.

وی افزود: در بخش آب شرب، استان تهران تنها استانی است که علی رغم مشکلات کمبود آب در برخی استان ها، آبرسانی تانکری ندارد آبرسانی به ۷۱۷ روستا با جمعیت یک میلیون نفری کار کمی نیست؛ آبرسانی، کنترل و نظارت بر آن سخت و بسیار کار بزرگی است.

ترکی همچنین جلوگیری از هدر رفت آب را دومین کار کلیدی آبفار عنوان و اظهار کرد: هر چند می گویند میزان هدر رفت بالا است اما کار شما در کاهش ۲ درصدی هدر رفت آب اقدام معناداری در کاهش مصرف آب و اعتبار مالی است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در ادامه به موضوع تصفیه خانه های فاضلاب روستایی به عنوان سومین کار کلیدی آبفار اشاره کرد و گفت: حجم آلایندگی کارگاه های بزرگ صنعتی و صنفی در کنار حوزه های آبریز بسیار بالا بود، بنابراین برنامه ریزی برای احداث تصفیه خانه از حوزه های آبی سد لتیان و ماملو آغاز شد و طبق قول مدیرعامل آبفار تا سال ۱۴۰۰ کل مجموعه روستایی استان تهران دارای تصفیه خانه فاضلاب با بهترین تکنولوژی روز می شوند. این کار باعث جمع آوری آب های نامتعارف روستایی و استفاده مفید از ان در مصارف دیگر است.

وی گفت: در کنار عملکرد دستگاه های اجرایی، تامین منابع مالی بسیار مهم است، دستگاه های اجرایی زمانی موفق است که متکی به بودجه دولتی نباشد و برای پیشبرد کارها خود درآمدزایی کند.

ترکی اضافه کرد: در دولت یازدهم و دوازدهم نزدیک ۲۴۰ میلیارد تومان منابع دولتی هزینه شده که معادل همین میزان را هم مجموعه آبفار برای پیشرفت پروژه ها هزینه کرده اند.