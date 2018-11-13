جلسه برای کنار گذاشتن تاج و گرشاسبی/ بازگشت دبیرکل سابق فدراسیون

به گزارش خبرنگار مهر، قانون منع بکارگیری بازنشسته ها که از یک ماه پیش با جدیت بیشتری دنبال شد و به یکی از اصلی ترین سوژه های ورزش تبدیل شد، روزهای پایانی بسته شدن پرونده خود را سپری می کند و تنها چند بازنشسته دیگر در بخش های مختلف ورزش باقی مانده اند که باید مسئولیت شان را ترک کنند.

در میان روسای فدراسیون های ورزشی سه رئیس فدراسیون دیگر باقی مانده اند که به گفته مدیر کل دفتر برنامه‎ریزی و نظارت حوزه ورزش وزارت ورزش روسای فدراسیون های والیبال و کاراته بزودی استعفایشان را اعلام می کنند اما در مورد فدراسیون فوتبال مجمع باید تصمیم بگیرد.

علاوه بر فدراسیون فوتبال که یکی از خبرسازترین فدراسیون های ورزشی است و مهدی تاج هنوز حاضر به ترک مسئولیت خود نشده است، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس نیز جزو بازنشسته هاست که گفته می شود باید مسئولیتش را ترک کند.

خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد امروز سه شنبه جلسه ای بین چند مسئول ورزش برگزار شده و در مورد کنار رفتن این دو بحث و تبادل نظر صورت گرفته است. در این میان حمیدرضا گرشاسبی که مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس را برعهده دارد مورد حمایت وزارت ورزش است و با توجه به بحث واگذاری این باشگاه به بخش خصوصی می تواند از این قانون مستثنی شود و بماند.

اما در مورد مهدی تاج جمع بندی مسئولان این است که وی باید مسئولیتش را تحویل دهد و کنار برود. اتفاقی که تاکنون رخ نداده و ممکن است در روزهای آینده دردسرهایی را برای فوتبال ایران یا شخص خود تاج به همراه داشته باشد.

با این حال فدراسیون فوتبال یک تغییر دیگر را در راس مجموعه مدیریتی خود خواهد داشت. خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد محمدرضا ساکت دبیرکل فدراسیون فوتبال بزودی جای خود را به مهدی محمدنبی دبیرکل پیشین فدراسیون خواهد داد. البته این اتقاق پس از طی مراحل اداری و استعلام های لازم صورت خواهد گرفت و مسئولان امر در حال تایید استعلام های مد نظر هستند.