به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی الجزیره در گزارشی به نقل از یکی از رسانه های ترکیه امروز اعلام کرد که تصاویر به دست آمده از دوربین های فردودگاه استانبول نشان می دهند که در چمدان های مظنونین به قتل جمال خاشقجی منتقد ریاض در کنسولگری این کشور در استانبول، قیچی، شوکر و چاقو وجود داشته است.

بر اساس اعلام این شبکه، تصاویر مذکور مؤید این واقعیت است که مظنونین مرتکب قتل خاشقجی شده و سپس به عربستان رفته اند.

خاشقجی روز ۲ اکتبر بعد از ورود به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول به قتل رسید. اما تاکنون جسد وی پیدا نشده و ریاض نیز با امتناع از معرفی افرادی که دستور قتل را صادر کرده اند، از همکاری در این پرونده امتناع می‌کند.