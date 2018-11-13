به گزارش خبرنگار مهر، ولی تیموری عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: حجم کار بالا بود و پیچیدگی آن نیز بسیار بالاست اما نباید با پایان یافتن این اجلاس، کار خبری تعطیل شود بلکه باید بازهم به بهانه های مختلف این روند ادامه یابد.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه در بعد داخلی و بین المللی بزرگ‌ترین‌ چالش موجود ضعف در اطلاع‌رسانی و بازاریابی است، اظهار کرد: گردشگر بعد از یک هفته حضور در ایران متحول می‌شود و این نشان می‌دهد که در بعد اطلاع‌رسانی بین‌المللی خوب کار نکرده‌ایم؛ از طرفی در بعد داخلی نیز انتخاب برخی مقاصد و شهرهای خاص نشان از ضعف اطلاع‌رسانی در حوزه داخلی دارد.

تیموری در خصوص اجلاس جهانی گردشگری ادامه داد: بنده با ۱۸ سال سابقه در حوزه گردشگری، این اجلاس را یکی از اجلاس های موفق ارزیابی کرده و علی‌رغم شرایط خاصی که در مورد دوره دوم تحریم ها بر ایران حاکم بود این اجلاس در حد بالایی برگزار شد و کشورهای بسیاری به همراه دبیر کل سازمان جهانی گردشگری در این ایران حضور یافتند که گویای موفقیت اجلاس است.

وی با اشاره به دستآوردهای مهم این اجلاس و با بیان اینکه این اجلاس نتایج خوبی داشت، عنوان کرد: در مذاکرات با سازمان جهانی گردشگری بر روی چهار موضوع به توافق رسیدیم.

وی گفت: بازنگری سند ملی توسعه گردشگری با همکاری و مشاوره فنی یونسکو و سازمان جهانی گردشگری و توافق در خصوص بحث چالشی آمارها و اطلاعات گردشگری از جمله این موارد بود.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی عنوان کرد: همکاری در زمینه توسعه گردشگری، طبیعت گردی و گردشگری روستایی با توجه به جایگاه آن و ایجاد اشتغال این نوع گردشگری و میزبانی اجلاسی با این عنوان در سال ۲۰۲۰ در ایران نیز نهایی شد.

تیموری بیان کرد: تاسیس مرکز جهانی صنایع دستی و گردشگری در ایران از سوی سازمان جهانی گردشگری که می‌تواند برای ایران و سازمان میراث فرهنگی مزایایی داشته باشد از دیگر نتایج مهم این اجلاس بود و نکته دیگر تصویر سازی در خصوص جامعه ایران امروزی است که قرار شد سازمان به ما کمک کند و یک چهار چوب جهانی برای آن تببین کنیم.

وی با اعلام اینکه چهلمین اجلاس جهانی گردشگری، یک اجلاس موفق بود، گفت: با وجود همه مشکلات میزبانی شایسته‌ای صورت گرفت و هر چه دیدم نقاط مثبت بود و مورد منفی ندیدم.