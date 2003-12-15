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۲۴ آذر ۱۳۸۲، ۹:۱۶

پايان بازي

پايان بازي

مثل فيلمهاي هاليوود كه عاقبت با پيروزي هنرپيشه آمريكايي بر دشمنان آزادي و...تمام مي شود ، شبكه CNN صحنه هاي محدودي از مخفيگاه و صورت صدام را بصورت اختصاصي پخش كرد و درپي نشان دادن خوشحالي مردم عراق ، اين شعار را در صدر صفحه خبري خود قرار داد كه «ما او را گرفتيم» (We got him).

اما آيا اين همه حقيقت است؟ يا اينكه اين صحنه ها سناريويي دقيق بوده تا بوش را از مهلكه عراق و خطر سقوط در انتخابات 2004 رياست جمهوري نجات داده و از او چهره يك سوپرمن را براي مردم آمريكا بسازد؟.
صدام حسين دستگير شد.اين خبر قاعدتا در نگاه اول خوشحال كننده است.
ديكتاتوري كه بيش از 3 دهه ، دنياي اسلام و ملتهاي منطقه را گرفتار جنايات خود كرد ، اينك توان جنايت آزادانه ندارد ، اما آيا مجازات عادلانه خواهد شد!؟ همان طوركه سقوط بي مقاومت بغداد به رغم وجود نيروهاي گسترده نظامي ، فداييان صدام و حفر خندقهاي متعدد باور نكردني بود و همان طور كه فرار صدام از دست نيروهاي اشغالگر و زندگي مخفيانه 8 ماهه در عراق اسرارآميز است ، بي ترديد دستگيري ديكتاتور بغداد هم بدون معما نخواهد بود.
پيش از اين ، به نظر مي رسيد با توجه به اين كه صدام حداكثر توان مخفي شدن در 15 درصد از خاك عراق راداشت و همين طور با توجه به همكاري همه نيروهاي معارض صدام در گذشته با نيروهاي امريكايي و به طور نمونه پيدا كردن و كشتن آسان عدي و قصي ، فرزندان وي ، امريكا دقيقا از محدوده اختفاي او خبر داشته است و تاخير در عمليات به دام انداختن وي تنها براي برنامه ريزي مناسب و لحاظ كردن كليه اقدامات امنيتي لازم براي تسلط كامل اشغالگران بر صدام و حلقه ياران درجه اول او و گامي در جهت كنترل و تخفيف حملات اخير به اشغالگران بوده است.
بديهي است كه نگاه غيراحساسي و دورانديشانه به سوابق صدام از زمان به دست گيري قدرت در عراق تا ديروز و هنگام دستگيري و همين طور سوابق مشابه ساير ديكتاتورهاي جهان كه روزي هم پيمان امريكا بوده و روزي هدف او قرار گرفتند ، به ما مي آموزد كه در انتظار مواجهه صدام با تاريخ نباشيم.
اكنون در پس خوشحالي مردم عراق ، ملت ما و همه آزاديخواهان جهان ، اين ابهام ، آزاردهنده است كه آيا اشغالگراني كه مدعي هديه آوردن آزادي براي عراقي ها هستند ، اجازه محاكمه صدام را توسط خود ملت عراق و كساني كه او به آنها ظلم كرده است خواهند داد؟ آيا آنها اجازه مي دهند تا صدام به عنوان جنايتكار جنگي ، عادلانه و در دادگاهي علني حاضر شود و آزادانه از آنچه بر سر مسلمانان آورده و آنان كه محرك او بوده اند ، سخن بگويد!؟.
صدام ، تاريخي از شرارت است كه تنها با حمايت قدرتهاي خارجي و سكوت آنها در جنايات خود اصرار مي ورزيد و بي ترديد اگر اين حمايت ها نبود ، او جسارت آن جنايات را هرگز نداشت.
مطابق اسنادي كه فاش شده ، صدام از همان هنگام كه جواني شرور بود و در روستاي العوجه تكريت با سلاح كمري به تهديد مردم مي پرداخت ، مورد توجه سرويس هاي جاسوسي غرب و بويژه امريكا بوده است.
او در سال 1959 پس از ناكامي در ترور عبدالكريم قاسم كه منجر به مجروح شدن او شد ، از عراق فرار كرد و به مصر رفت و در همان جا مورد توجه سفارت امريكا در قاهره قرار گرفت.
اين ارتباط در سال 1961 تحكيم شد و مطابق آنچه ژنرال مصطفي طلاس ، وزير دفاع سوريه در سال 1989 گفت: مدارك و شواهدي اين مطلب را تاييد مي كنند.
او سپس در سال 1968 با كمك مستقيم امريكا و همكاري ژنرال احمدحسن البكر عليه عبدالرحمن عارف ، رئيس جمهور وقت كودتا كرد.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي ، امريكا حسن البكر را كه فرد معتدلي بود كنار گذاشت و زمينه به دست گرفتن قدرت توسط صدام را فراهم كرد.
پس از آن بود كه در سال 1979 صدام با چراغ سبز امريكا حمله 8 ساله اي را به انقلاب مردم ايران تحميل كرد و مطابق اسناد سيا ، اطلاعات اصلي او براي حمله به ايران و استمرار آن توسط امريكا و از جمله ماهواره ها و 4 هواپيماي آواكس صورت گرفت.
تعداد زيادي از شركت هاي امريكايي و غربي در تجهيز صدام به انواع سلاحهاي كشتار جمعي عليه ايران مشاركت كردند و به طور نمونه رامسفلد، وزير دفاع فعلي امريكا در ميانه دهه 90 بارها با سفر به عراق و ديدار با صدام نيازهاي تسليحاتي را برآورده مي ساخت.
با چنين تاريخچه اي و همين طور سناريويي كه تحت عنوان مبارزه با تروريسم پس از حادثه مشكوك 11 سپتامبر توسط جناح بازهاي كاخ سفيد براي تسلط بر منابع منطقه و جهان اسلام آغاز شد ، بسيار ساده انگارانه است كه باور كنيم اشغالگران عراق تصميم گيري درباره ديكتاتور قرن را به ملت رنجور عراق خواهند سپرد و يا اين كه اجازه آزادانه سخن گفتن در محكمه اي عادلانه و علني را به وي خواهند داد; اكنون فقط بايد گفت «صدام تمام شد» چون نقش آفريني او براي مافياي قدرت جهاني به پلان آخر خود رسيده است.
او در دامان امريكا محو خواهد شد و هرگز اجازه سخن گفتن آزادانه نخواهد يافت.
نكته پاياني هم اين كه امام خميني (ره) 2 دهه پيش فرمود: «صدام رفتني است» و همين گونه نيز شد.
ياد آن بزرگ و ياران شهيدش گرامي باد.

*پرويز اسماعيلي
کد مطلب 44577

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