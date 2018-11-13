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۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۸:۱۶

سرگردانی زائران کرمانی در پایانه مرزی مهران

سرگردانی زائران کرمانی در پایانه مرزی مهران

کرمان - دو کاروان مسافران کرمانی در بازگشت از سفر معنوی عتبات در پایانه مرزی مهران سرگردان شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دو کاروان مسافران کرمانی در بازگشت از سفر معنوی عتبات در پایانه مرزی مهران سرگردان شدند.

یکی از این کاروان ها خبرنگاران کرمانی هستند که از طرف استانداری کرمان به این سفر معنوی اعزام شدند.

قرار بر این بوده که این زائران ساعت ۱۴ امروز پایانه مرزی مهران را به مقصد کرمان ترک کنند؛ اما عدم انجام هماهنگی های لازم از سوی مسئولان شرکت متولی، باعث شده مسافران با نبود اتوبوس مواجه شوند.

اعلام شده اتوبوسی که باید از کرمان به مهران می آمده، به دلیل صادر نشد ویزای کاروانی که قرار بود به کربلایی معلا اعزام شوند  کنسل شد و اتوبوسی هم برای بازگشت کاروان کرمانی در نظر گرفته نشده بود واین موضوع بازگشت مسافران کرمانی را با مشکل مواجه کرده است.

با رایزنی فراوانی که صورت گرفته بالاخره دو اتوبوس تا مقصد قم تهیه شد و مجددا از قم به سمت کرمان اتوبوس دیگری هماهنگ می شود.

کد مطلب 4457706

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