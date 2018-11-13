به گزارش خبرنگار مهر، سید علی پاکنژاد عصر سه‌شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان گناوه با تبریک حلول ماه ربیع الاول و تقدیر از حضور مردم در آیین‌های ویژه محرم و صفر به اهمیت مسئله وقف اشاره کرد و اظهار داشت: همانگونه که موضوع وقف برای نیاکان و گذشتگان بسیار مورد احترام بود باید کوشید که اعتماد مردم را هر چه بیشتر در این زمینه جلب کرد و به گونه ای باشد که وارثان و فرزندان آنها نیز در موضوع وقف با اعتماد کامل برخورد کنند.

وی افزود: فلسفه و اهمیت وقف با تبلیغ و اطلاع رسانی هر چه بیشتر بخصوص در دهه موضوع به افرادجامعه شناسانده و در جامعه تبیین شود.

فرماندار گناوه با اشاره به در پیش بودن هفته پژوهش گفت: دانشگاه‌ها، مراکز علمی و آموزش و پرورش از هم اکنون برای برگزاری برنامه های متناسب و پربار در این هفته برنامه ریزی لازم را داشته باشند.

ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی

وی با اشاره به اینکه هر سال از ۲۴ تا ۳۰ آبان ماه به عنوان هفته کتاب در کشورتعیین شده است افزود: برنامه های هفته کتاب و کتابخوانی در شهرستان گناوه به صورت ویژه و گسترده برگزار شود و مسئولان ضمن حضور در برنامه‌ها، خود و خانواده‌هایشان را به عضویت کتابخانه ها درآورند.

وی گفت: سرانه مطالعه در شهرستان گناوه با توجه به برنامه‌های خاص و برنامه‌ریزی انجام‌شده توسط مسئولان مربوط در کتابخانه‌های شهرستان نسبت به سایر مناطق استان بوشهر و حتی کشور بالا است.

وی با اشاره به اینکه در سطح شهرستان شش کتابخانه برای ارائه خدمت به مردم وجود دارد اضافه کرد: برنامه‌ها و طرح‌های ویژه‌ای در سطح شهرستان در حال برگزاری است که باعث استفاده بیشتر مردم از کتاب و رونق کتابخوانی و افزایش سرانه مطالعه شده است.

پاکنژاد گفت: برنامه یکشنبه های کتاب شامل نقد و بررسی کتاب در خانه سازمان های مردم نهاد در شهر گناوه و دوشنبه های کتاب در خانه جوان بندرریگ از جمله این برنامه های در حال اجرا است.

وی اظهار داشت: اولین خانه جوان روستانی کشور و استان بوشهر در روستای چهارروستایی بندرریگ در هفته کتاب و کتابخوانی افتتاح خواهد شد که از جمله برنامه های این هفته خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه نگرش مسئولان در شهرستان گناوه در جهت افزایش سرانه مطالعه است تصریح کرد: کسب سه مقام برتر کشوری روستاهای این شهرستان در زمینه های دوستدار کتاب وکتابداری از دیگر موفقیت های این شهرستان است که نشانگر ارتقای سرانه مطالعه است.

برگزاری برنامه‌های هفته وحدت

فرماندار گناوه با تبریک پیشاپیش میلاد با سعات پیامبر (ص) و هفته وحدت گفت: در شهرستان گناوه که تعدادی از هموطنان اهل سنت نیز حضور دارند همزمان با سایر مناطق کشور برنامه های مناسبی تدارک دیده شده است.

وی گفت: امسال برنامه محوری در جزیره جنوبی برگزار خواهد شد که از همه دعوت می شود تا در همه برنامه ها حضور فعال داشته باشند.

پاکنژاد ضمن دعوت از همه مسئولان و اقشار مختلف برای حضور فعال در برنامه های تدارک دیده شده این هفته گفت: این هفته به نام هفته وحدت نام گرفته و لذا در برنامه ها باید سخنرانانی دعوت شوند که وحدت آفرین باشند و و زمینه تفرقه در جامعه ایجاد نکنند.

وی با اشاره به احتمال حضور استاندار بوشهر در دور سوم سفرها به شهرستان گناوه در هفته وحدت تصریح کرد: استاندار محترم در این سفر از طرح های اشتغالزایی شهرستان بازدید خواهند کرد و با توجه به اینکه مقارن با هفته وحدت است از حضور ایشان در برنامه ها ی این هفته نیز بهره مند خواهیم شد.

برگزاری جشن باشکوه دهه فجر

فرماندار گناوه گفت: مسئولان دستگاه های اداری که دارای طرح هستند پیشرفت آنان را بررسی و برنامه ریزی کنند تا برای دهه فجر که مقارن با جشن ۴۰ سالگی انقلاب شکوهمند اسلامی است به بهره برداری برسند.

وی با تاکید بر اینکه مسئولان نشست‌هایی با اقشار مختلف مردم برگزار و در حل مشکلات آنها بکوشند اضافه کرد: مدیران ادارات با توجه به توطئه های دشمنان ارتباط با رسانه ها و ارائه گزارشات و اطلاع رسانی خوبی از عملکردهای دستگاه های اجرایی داشته باشند.

وی گفت: گزارشات مربوط به جلسات و بازرسی‌ها بخصوص در زمینه تنظیم بازار به مردم گزارش داده شود و اطلاع رسانی صورت گیرد.

فرماندار گناوه از مسئولان خواست تا از هنرمندان و ورزشکاران حمایت کنند و در برنامه های مربوط به آنها حضور فعال داشته باشند.