کشتی های ایرانی همچنان تحت پوشش شرکت های بیمه ای هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، هادی حق شناس در سمینار آموزشی لجستیک و زنجیره حمل و نقل که با همکاری اتحادیه اروپا برگزار شد، افزود: ایران یکی از قدیمی ترین اعضای سازمان جهانی دریانوردی IMO است و مباحث و چالش های مشترکی را با کشورهای عضو سازمان جهانی دریانوردی به ویژه کشورهای اروپایی در این حوزه دارد.

وی درباره مباحث و چالش های مشترکی که بین اعضای سازمان جهانی دریانوردی وجود دارد، تصریح کرد: توسعه پایدار، حفاظت از محیط زیست دریایی، جایگزین کردن سوخت مناسب برای کشتی ها، کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و ارتقا سطح ایمنی دریانوردی محور و اهداف مشترکی است که با همکاری کشورهای عضو سازمان جهانی دریانوردی قابل پیگیری است.

حق شناس اذعان داشت: حفاظت از محیط زیست دریایی از اولویت های اتحادیه اروپا و ایران است و ما وظیفه مشترک داریم تا با تامین تجهیزات و تسهیلات به حفظ محیط زیست دریایی کمک کنیم.

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: با وجود تحریم های غیر قانونی و غیر عقلانی اعمال شده، رسیدن به اهداف حفظ محیط زیست دریایی و ارتقا استانداردهای ایمنی و افزایش کارایی کشتی ها دشوار است.

وی اظهارداشت: در حال حاضر ما از اروپایی ها انتظار داریم که تمام تلاش خود را در راستای تامین ایمنی کشتی ها و دریانوردان داشته باشند.

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: در حال حاضر کشتی های ایرانی در لیست سفید کنوانسیون استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان (STCW) قرار دارند و همچنان تحت پوشش شرکت های بیمه ای هستند و هیچ مشکلی در زمینه تردد ندارند.