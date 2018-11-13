نمایشگاه تجسمی با عنوان «واقعه» در گرگان برپا شد

رباب باباییان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نخستین نمایشگاه تجسمی با عنوان «واقعه» در دانشگاه آزاد اسلامی گرگان و با همکاری موسسه فرهنگی قرآنی نسیم ظهور برپا شد.

وی با اشاره به اینکه در این نمایشگاه تفسیر سوره واقعه در قالب تصویر به نمایش گذاشته شده است، افزود: این نمایشگاه با ۵۵ اثر با موضوعات عفاف و حجاب و تفسیر سوره واقعه مورد بازدید علاقه مندان قرار گرفت.

مدیر موسسه فرهنگی قرآنی نسیم ظهور شهرستان گرگان با بیان اینکه نمایشگاه تجسمی «واقعه» مورد استقبال دانشجویان و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واقع شده است، گفت: آشنایی نسل جوان با سیره اهل بیت (ع) از اهداف برگزاری این نمایشگاه است.

وی خاطرنشان کرد: نمایشگاه تجسمی «واقعه» از ۲۰ تا ۲۴ آبان در محل دانشگاه آزاد اسلامی در سالن حکیم جرجانی فعالیت دارد.