مواضع مقامات آمریکاموجب افزایش نفرت مردم ایران ازکاخ سفید شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس و مدیرکل امور بینالملل با نیل هاوکینز معاون ستاد دولت استرالیا در امور برجام ملاقات کرد.
در این ملاقات امیرعبداللهیان ابراز داشت: انتظار بر این است که دولت استرالیا همچون سالهای اخیر، سیاستهای واقعبینانهای در قبال منطقه و جمهوری اسلامی ایران اتخاذ کند.
دستیار ویژه رئیس مجلس و مدیرکل امور بینالملل همچنین افزود: نظام جمهوری اسلامی ایران برای عبور از مرحله تشدید تحریمها، برنامهریزی دقیقی دارد و سخنان تهدیدآمیز برخی مقامات دولت ترامپ صرفاً موجب افزایش نفرت مردم ایران از دولت آمریکا می شود.
در این ملاقات آخرین تحولات مرتبط با برجام و مسائل منطقهای و بینالمللی مورد بحث قرار گرفت.
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