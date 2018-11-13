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۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۸:۵۲

امیرعبداللهیان:

مواضع مقامات آمریکاموجب افزایش نفرت مردم ایران ازکاخ سفید شده است

مواضع مقامات آمریکاموجب افزایش نفرت مردم ایران ازکاخ سفید شده است

دستیار ویژه رئیس مجلس گفت: ایران برای عبور از مرحله تشدید تحریم‌ها، برنامه‌ریزی دقیقی دارد و سخنان تهدیدآمیز برخی مقامات دولت ترامپ صرفاً موجب افزایش نفرت مردم ایران از دولت آمریکا می‌گردد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس و مدیرکل امور بین‌الملل با نیل هاوکینز معاون ستاد دولت استرالیا در امور برجام ملاقات کرد.

در این ملاقات امیرعبداللهیان ابراز داشت: انتظار بر این است که دولت استرالیا همچون سال‌های اخیر، سیاست‌های واقع‌بینانه‌ای در قبال منطقه و جمهوری اسلامی ایران اتخاذ کند.

دستیار ویژه رئیس مجلس و مدیرکل امور بین‌الملل همچنین افزود: نظام جمهوری اسلامی ایران برای عبور از مرحله تشدید تحریم‌ها، برنامه‌ریزی دقیقی دارد و سخنان تهدیدآمیز برخی مقامات دولت ترامپ صرفاً موجب افزایش نفرت مردم ایران از دولت آمریکا می شود.

در این ملاقات آخرین تحولات مرتبط با برجام و مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی مورد بحث قرار گرفت.

کد مطلب 4457740

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