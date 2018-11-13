نخستین کنگره بین المللی سلامت برای صلح در شیراز آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندارفارس شامگاه سه شنبه در مراسم آغاز بکار نخستین کنگره بین المللی سلامت برای صلح تاکید کرد: ایرانیان از گذشته تاکنون به دنبال صلح و دوستی بودند و در دین اسلام نیز بر این مهم تاکید شده است.

اسماعیل تبادار تصریح کرد: در روزگار ما متاسفانه پایه های خانه و خانواده متزلزل شده و تهدیدی برای زندگی بشر است که باید همت جهانی برای حفظ آن برانگیخته شود.

وی یادآور شد: صلح واقعی به نبود جنگ می گویند که حاصل صلح درونی است که خودخواهی شروع جنگ است که تا زمانیکه افراد جامعه اینگونه رفتار می کنند نمی توان امیدی به صلح واقعی داشت.

استاندار فارس تاکید کرد: صلح واقعی تنها با ایمان به خداوند به دست می آید زیرا از دید قرآن خانه صلح یا دارالسلام است و پیامبراسلام پیامبر صلح محبت و عدالت است.

تبادار افزود: متاسفانه امروز با انجام تعهدات مختلف و تلاش های گروه های مخالف همچنان گرفتار جنگ هستیم ولی ارزش های اخلاقی پزشکی و سازمان های عرضه سلامت در میان مردم به گونه ای است که آنها باید تلاش کنند تا جامعه و جهانی سالم داشته باشیم.