واکنش آنکارا به ادعای مضحک مقام صهیونیست درباره تهاجم به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، ابراهیم کالین سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه امروز سه شنبه و در پاسخ به دروغ‌پراکنی‌های «امانوئل ناهشون» سخنگوی وزارت خارجه رژیم صهیونیستی درباره حمله موشکی حماس به شهرک های صهیونیست نشین گفت: اشغالگران برای سرپوش گذاشتن بر اقدامات خود ابتکارات ویژه‌ای را به کار می‌برند.

سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه در این خصوص گفت: حملات اخیر بار دیگر مشی اشغالگر، زورگو و قانون‌شکن اسرائیل را نشان داد. اسرائیل فورا باید حملات خود علیه مردم غزه را متوقف کند. جامعه جهانی باید ضمن قبول مسئولیت اقدام فوری انجام دهد.

این درحالیست که سخنگوی وزارت خارجه رژیم اشغالگر قدس بدون اشاره به تجاوزات مکرر صهیونیست هاش اشغالگر به مردم بی دفاع در غزه پیشتر مدعی شده بود که حماس به سمت غیرنظامیان (!) راکت پرتاب کرده و پاسخ تل‌آویو «دفاع از خود» بوده است!