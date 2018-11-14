اصفهان بیشترین تعداد دیابتی ها را در سطح کشور دارد

فریناز تولائیان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به روند شیوع دیابت و شیب تند این بیماری در سطح کشور و از جمله اصفهان به دنبال پیشگیری از این بیماری هستیم که مهمترین علت ابتلا به این بیماری کم تحرکی است و به همین مناسبت امروز همایش پیاده روی ویژه این بیماران برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه روز گذشته در ضلع جنوبی پل خواجو با برپایی غرفه های پایش سلامت، همایش پیاده روی ویژه بیماران دیابت با حدود یک هزار نفر از بیماران در اصفهان برپا می شود، ادامه داد: این همایش با همکاری ۱۰ دستگاه مرتبط از جمله اداره ورزش و جوانان، اداره بهداشت نواحی یک و دو، مؤسسه خیریه دیابت برگزار می شود و پیش بینی شده بیش از یک هزار نفر در همایش پیاده‌روی شرکت کنند.

رئیس اداره توسعه فرهنگ سلامت شهرداری اصفهان تصریح کرد: همچنین با همکاری آموزش و پرورش از دانش آموزان خواسته شد که یک تصویر با موضوع دیابت ترسم کنند و با این رویه ضمن آشنایی دانش آموزان با این بیماری و مشارکت آنها در همایش، یک هدیه فرهنگی در خصوص پیشگیری از بیماری دیابت به آنها داده می شود.

وی افزود: اتوبوسی در قالب تیم سلامت بر مدار سلامتی در محل برگزاری همایش پیاده‌روی مستقر می شود و کارشناسان حوزه بهداشت تست های سلامت را از مراجعین می گیرند.