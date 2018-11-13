اعتماد بین ایران و اروپا در حال خدشه دار شدن است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران گفت: مکانیزم هایی را که اروپائیها برای ادامه برجام طراحی کرده اند هنوز اجرایی نشده و طبیعتا وقت به سرعت در حال گذراست و به نظر می رسد بر اثر این تعللی که وجود دارد اعتماد بین ایران و اروپا دارد خدشه دار می شود؛ بنابراین ضروری است که هرچه سریعتر اقدامات عملی خودشان را در قبال اجرای مفاد برجام نشان دهند.

وی که برای شرکت در کنفرانس صلح پاریس به فرانسه سفر کرده است در پاریس درباره سرانجام برجام گفت: یکی از سئوالاتی که در طول نشست هایی که ظرف این دو روز داشتم مسئله برجام بود و اینکه چرا دولت های اروپایی مثل فرانسه که بخشی از این قرارداد به شمار می روند در اجرای وظایف و تعهداتشان تعلل می کنند.

وی افزود: اروپائیها از نظر مواضع سیاسی همواره از ادامه برجام حمایت کرده اند اما هنوز این حمایت به اقدامات عملی تبدیل نشده است.

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران در پاسخ به این سئوال که آیا شما به سرانجام برجام و اینکه اروپا به تعهداتش عمل کند خوشبین هستید ؟ گفت: این یک آزمون است؛ آزمونی برای اروپا که در برابر فشارهای آمریکا بایستی از یکپارچگی، عزت و استقلال خودش دفاع کند.

خرازی افزود: بارها در گفت و گوهایی که من با مسئولان مختلف از جمله در همین سفر داشته ام بهشان گفته ام که اگر امروز تسلیم فشار آمریکا شوید و نتوانید تعهداتتان را در قبال برجام انجام دهید فردا فشارهای بیشتری به شما وارد خواهد شد؛ بنابراین تنها مسئله ایران و منافع ایران نیست؛ منافع خود اروپا هم مطرح است و لذا بایستی هر چه سریعتر اقدامات لازم را انجام دهید.

وی درباره آخرین تصمیم مقامات جمهوری اسلامی ایران در خصوص برجام گفت: تا به حال ما نسبت به تعهداتمان در برجام متعهد بوده ایم و آژانس بین المللی انرژی هسته ای هم بارها تائید کرده که ایران تعهداتش را انجام داده است اما تبعا این نمی تواند برای همیشه ادامه پیدا کند و نهایتا اروپائیها هستند که بایستی تعهداتشان را انجام بدهند تا موجب ادامه حضور ایران در برجام باشد.

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران با بیان اینکه قطعا هدف آمریکا از تحریم ها علیه ایران، مردم ایران است گفت: امریکائیها به دنبال تغییر نظام هستند اما این خواب هرگز تعبیر نخواهد شد.

خرازی در پاریس درباره اظهارات آمریکائیها که از طرفی می گویند هدف تحریم ها ملت ایران نیستند و از طرف دیگر وقیحانه می گویند باید به مردم ایران گرسنگی داد تا تسلیم شوند افزود: قطعا هدف آنها مردم ایران است؛ وقتی چنین صحبت هایی(گرسنگی دادن...) می کنند این خطاب به کیست؟ خطاب به مردم ایران است.

وی گفت: امریکائیها ادعا می کنند تحریم ها علیه دولت است اما خب مردم هستند که صدمه می بینند و از نظر دارو و تجهیزات پزشکی و مسائل مختلف آسیب می بینند.

خرازی افزود: البته ما در ایران داریم سعی می کنیم که نیازهای مردم را جواب بدهیم و دولت نهایت تلاشش را در این زمینه می کند و انشالله مردم مشکلات جدی نخواهند داشت ولی این صحبت های مقامات امریکایی عمق دیدگاه خطرناک آنها را نشان می دهد که آنها به دنبال تغییر نظام هستند.

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران با بیان اینکه آمریکائیها با مردم ایران دشمن هستند گفت: این را در بیانات دیگرشان چه در دوران انتخابات و چه بعد از آن از طریق افرادی که نزدیک به رئیس جمهور آمریکا هستند ما شنیده ایم ؛ که آنها به دنبال تغییر نظام هستند ولی خب این خوابی است که هرگز تعبیر نخواهد شد.

خرازی همچنین درباره حضورش در پاریس افزود: بنده برای مجمع صلح پاریس دعوت داشتم تا در یک پنل شرکت کنم.

وی گفت: نفس برگزاری چنین مجمعی آنهم در شرایطی که آمریکا با خروج از تعهدات بین المللی، علیه چندجانبه گرایی اقدامات جدی را انجام داده ؛ پدیده خوبی بود که آقای مکرون برگزار کرد.

وزیر خارجه اسبق کشورمان افزود: البته گفت و گوهایی با مقامات سابق و محققین فرانسه در طول این سفر داشتیم که در مجموع برای بیان مواضع ایران فرصت خوبی بود.