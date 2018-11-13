بارش باران در مناطق جنوبی استان اصفهان از فردا آغاز می شود

حجت الله علی عسگریان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی بیانگر جوی نسبتاً ناپایدار طی امروز بر روی استان اصفهان است.

وی بیان داشت: براین اساس شاهد گاهی افزایش ابر و وزش باد نسبتاً شدید و بارش های پراکنده در اواخر هفته هستیم.

کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان تصریح کرد: از فردا با نزدیک شدن سامانه بارشی به استان از مناطق جنوب بارش باران آغاز می شود و تا روز جمعه در اکثر نقاط استان شاهد بارش خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه اوج فعالیت سامانه بارشی در مناطق جنوبی استان پیش بینی می شود که در ارتفاعات بارش ها به شکل بارش برف خواهد بود، ادامه داد: در روزهای اخیر، با تغییر محسوسی در دمای هوا مواجه نخواهیم شد.

کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان اضافه کرد: امروز هوای قسمتی ابری و مه صبحگاهی، گاهی افزایش ابر و وزش باد، احتمال بارش پراکنده را شاهد هستیم.

وی با اشاره به اینکه فردا هوای نیمه ابری و مه صبحگاهی، گاهی افزایش ابر و وزش باد و بارش پراکنده باران را خواهیم داشت، اضافه کرد: روز پنج شنبه هوای نیمه تا تمام ابری، گاهی وزش باد نسبتاً شدید و بارش باران برای اصفهان ثبت شده است.