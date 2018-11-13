سرانه مطالعه پایین است/ رکورددار استفاده از فضای مجازی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی عصر سه شنبه در نشست شورای اداری شهرستان گناوه با تقدیر از حضور پرشور مردم شهرستان در مراسم های ویژه ماه محرم و صفر و تبریک حلول ماه ربیع الاول اظهار داشت: مردم با حضور پرشور خود علی‌رغم تبلیغات سوء دشمنان مجالس وایام عزاداری سالار شهیدان و اهل بیت (ع) را گرمی ویژه‌ای بخشیدند.

وی از ملت عراق که میزبان خوبی برای زائران حسینی بودند و از ملت ایران اسلامی که با وجود مشکلات و تنگناها توانستند بزرگترین اجتماع جهانی را دراربعین حسینی برپا کنند و اقتدار و عزت مسلمانان را به نمایش بگذارند تقدیر کرد و افزود: شهرستان گناوه در ایام اربعین موکب های بسیار فعالی از جمله موکب خدام الحسین (ع) برای خدمت رسانی به زائران حسینی برپا کرد که از زحمات و خدمات همه آنها تقدیر می شود.

امام جمعه گناوه گفت: حضور مبلغین مذهبی در دو ماه عزاداری اهل بیت (ع) در شهرستان گناوه بسیار چشمگیر و تاثیرگذار بود که فعالیت دستندرکاران این برنامه ها و مراسمات جای تقدیر دارد.

رکنی حسینی با اشاره به اهمیت بزرگداشت هفته وحدت اضافه کرد: باید با تدارک برنامه های خوب و پربار در سطح شهرستان از این هفته به خوبی بهره مند شد و شخصیت و شیوه و روش پیامبر(ص) بیشتر شناسانده و معرفی شود.

وی پیرامون دهه وقف گفت: وقف سنت حسنه پیامبر و ائمه اطهار (ع) است و فرصت مناسبی است که این سنت حسنه پیامبر وائمه (ع) بیشتر تبلیغ و درجامعه نهادینه شودو مردم را به این سنت حسنه تشویق و ترغیب کرد.

وی گفت: وقف سنتی حسنه و گنجی است که برای همیشه برای انسان واقف ساری و جاری باقی می ماند و لذا باید اهمیت آن را به جامعه شناساند.

امام جمعه گناوه با اشاره به هفته کتاب و کتابخوانی گفت: ار اهداف انباء الهی و در راس آنها وجود مبارک خاتم الانبیاء (ص) رفع جهالت و نادانی از جامعه بشری بوده است که خداوند آن را از اهدف بعثت پیامبر(ص) هم مورد تاکید قرار داده است.

وی گفت: امروزه در جامعه با افزایش وسایل ارتباط جمعی مدرن متاسفانه سرانه مطالعه در کشور بسیار پایین است اگر چه در فضای مجازی کاربران ایرانی دارای رکورد بالایی هستند.

وی با تاکید بر اینکه باید مشکلات پیشروی علاقمندان به مطالعه کتاب رفع شود تصریح کرد: باید زیرساخت های لازم برای ترغیب مردم به مطالعه فراهم و نمایشگاه های کتاب محصولات خود را به قیمت ارزان در اختیار مردم قرار دهند تا علاقه مردم جامعه به کتاب خوانی بیشتر و فرهنگ مطالعه در جامعه ترویج ونهادینه شود.

امام جمعه گناوه گفت:همه وظیفه داریم که کتاب ها را با قیمت ارزان تر در اختیار نسل جوان جامعه قرار دهیم تا با مطالعه و فرهنگ کتاب و کتابخوانی آشنا شوند.

برگزاری ۳۰ برنامه هفته وحدت

حجت الاسلام آیت اندرزیان رئیس اداره تبلیغات اسلامی گناوه پیرامون برنامه های هفته وحدت با تبریک این هفته اظهار داشت: برخی از برنامه های این هفته که زیر مجمومه اداره تبلیغات هستند به صورت محوری و برخی دیگر نیز به صورت محله ای اجرا می شوند.

وی افزود: در هفته وحدت حدود ۳۰ برنامه پیش بینی شده که یکی از برنامه های محوری با عنوان جشن وحدت امسال در جزیره جنوبی درشب میلاد با سعادت نبی اکرم (ص) برگزار می شود.

وی گفت: در ۳ آذر ماه برنامه محفل انسی با قرآن در جزیره جنوبی به مناسبت هفته وحدت با حضور قاری بین المللی خواهد بود واز قاریان استانی نیزاستفاده خواهد شد.

اندارزیان بیان کرد: جشن میلاد نبی اکرم (ص) در حسنیه سید بهزاد گناوه در شب میلاد با سخنرانی یکی از سخنرانان مشهور اصفهان و شهر کاشان از دیگر برنامه ها است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی گناوه تصریح کرد: نشست مجمع روحانیون وحدت، با امام جمعه های اهل سنت گناوه و بخش ریگ و برپایی نمایشگاه کتاب به مناسبت هفته وحدت از سوی اداره فرهنگ و ارشاداسلامی از سایر برنامه ها خواهد بود.

وی گفت: گفتمان دانشجویی با موضوع وحدت و با همکاری دانشگاه آزاد و پیلم نور گناوه در یکی از این دو دانشگاه نیز در هفته وحدت برگزار خواهد شد و همچنین گفتمان حوزوی وحدت در هر دو حوزه علمیه خواهران و برادران گناوه نیز تدارک دیده شده است.

اندرزیان بیان کرد: ۱۵ جلسه گفتمان دانش آموزی در این هفته با همکاری و هماهنگی مدیریت آموزش و پرورش گناوه و بندرریگ در مدارس اجرا می شود و جشن های محله ای در سراسر شهرها و روستاهای شهرستان و در مساجد، تکایا و اماکن مذهبی نیز بر پا خواهد شد.

وی گفت: در سطح شهرستان گناوه با همکاری خوب مردم متدین و مدیریت و پرچمداری فرهنگی امام جمعه محترم برنامه های ملی و مذهبی به خوبی اجرا شده و امید است که در آینده نیز به خوبی و هر چه پرشورتر اجرا شوند.