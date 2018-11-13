فضایی برای تحصیل دانش آموزان استثنایی وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قندهاری بعد ازظهر سه شنبه در بهرهبرداری شش باب از مدارس موقوفه صارمیه در استان اصفهان اظهار داشت: دانش آموزان استثنایی مکانی برای آموزش ندارند به طوری که سال گذشته یک طبقه از دارالقرآن و یک طبقه در منطقه رهنان را برای تحصیل این دست از دانش آموزان اجاره دادیم.
وی بیان داشت: با توجه به اینکه ناحیه ۵ اصفهان بیشترین تعداد دانش آموزان یعنی ۸۵ هزار نفر را دارد امروز ۶ باب از مدارس موقوفه صارمیه در این ناحیه به بهره برداری رسید.
مدیر ناحیه ۵ آموزش و پرورش اصفهان با اشاره به اینکه بیش از ۳۰ درصد از فضاهای آموزشی در این ناحیه تخریبی است، ادامه داد: سال تحصیلی گذشته سه واحد آموزشی به خاطر مشکلات فنی تخریب شد.
مدیرکل سابق نوسازی مدارس استان اصفهان نیز در این مراسم از توافق بین آموزش و پرورش و دیگر نهادها در جهت ساخت مدارس موقوفه خبر داد و افزود: نوع توافقی که بین آموزش و پرورش و دیگر نهادها در راستای ساخت مدارس موقوفه انجامگرفته، توافق مشارکت و همکاری است.
سجاد بیان داشت: در سالهای گذشته کلنگ ساخت ۸ مدرسه زده شد که نیمه کار رها شده بودند به طوری که برخی پروژهها، سه و برخی دیگر ۶ و یا حتی ۱۱ سال متوقف شده و تبدیل به پاتوقی برای معتادان و یا مکانی برای فروش گوسفند زنده شده بود.
وی با بیان اینکه کلنگ زدن کار آسان و تکمیل پروژه نیازمند مرد عمل است، ابراز کرد: طی یک سال اخیر استاندار اصفهان به جای کلنگ زنیهای جدید به تکمیل پروژههای نیمه کار پرداخت و با تأمین منابع موردنیاز آنها را به مرحله بهرهبرداری رساند به طوریکه امروز شاهد افتتاح ۶ باب از این مدارس هستیم.
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