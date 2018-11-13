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۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۹:۱۸

مدیرکل پدافند غیرعامل آذربایجان شرقی:

پدافند غیرعامل مصون سازی ادارات و سازمان ها در برابر تهدیدها است

پدافند غیرعامل مصون سازی ادارات و سازمان ها در برابر تهدیدها است

بناب- مدیرکل پدافند غیرعامل آذربایجان شرقی با تأکید بر لزوم آمادگی همیشگی سازمان ها در برابر تهدیدات گفت: پدافند غیرعامل مصون سازی ادارات و سازمان ها در برابر تهدیدهای احتمالی است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کریمی عصر امروز سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان بناب ضمن اعلام این مطلب، محور اصلی برنامه های پدافند غیرعامل را آموزش و فرهنگی سازی عنوان کرد و افزود: توجه به این نوع پدافند در اجرای طرح های مختلف آموزشی کارکنان باید مورد توجه قرار گیرد.

وی اظهار کرد: خانواده ها نیز باید با پدافند غیرعامل آشنا شوند و آموزش های لازم را فرا بگیرند. بررسی نقاط ضعف و تدوین راهکارهای مؤثر برای مرتفع کردن آن در شهرستان ها ضروری و حیاتی است.

مدیرکل پدافند غیرعامل آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: تهدیدهای سایبری و زیستی به عنوان مهم ترین آسیب های پیش روی جامعه بوده و از این رو باید دستگاه ها و نهادها به امکانات نرم افزاری و سخت افزاری و همچنین افزایش داشته ها و دانسته ها تجهیز شوند.

کریمی تأکید کرد: متأسفانه در کشور ما بحث های پدافند غیرعامل جدی گرفته نمی شود و بسیاری از تغییرات کاربری در شهرها برخلاف اصول پدافند غیرعامل انجام می شود.

کد مطلب 4457766

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