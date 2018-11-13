به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، میتسوگو سایتو، سفیر جدید ژاپن در تهران عصر امروز سه شنبه 22 آبان ماه با حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس و مدیرکل امور بین الملل دیدار و گفت و گو کرد.
امیرعبداللهیان در این دیدار انتصاب ایشان به عنوان سفیر جدید ژاپن در تهران را تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد که با بهرهمندی از تجربیات و تلاشهای ایشان شاهد فصل نوینی از توسعه و گسترش همکاریهای اقتصادی و تجاری میان دو کشور باشیم.
وی افزود: از حمایتهای سیاسی دولت ژاپن در مردود خواندن تحریمهای یک جانبه آمریکا، تشکر میکنیم و انتظار داریم ضمن ادامه حمایت سیاسی، اقدامات عملی بیشتری در این جهت صورت گیرد.
دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بینالملل گفت: سیاست راهبردی جمهوری اسلامی ایران حفظ صلح و ثبات و امنیت در منطقه و جریان آزاد انرژی و تجارت در خلیج فارس میباشد از این رو کشور ژاپن را شریک مهم سیاسی و اقتصادی خود در شرق آسیا دانسته و بر تداوم و توسعه همکاریهای فیمابین تاکید داریم.
وی در پایان با اشاره به اقدامات خصمانه و راهاندازی جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، آن را اثبات کننده اقتدار جمهوری اسلامی ایران خواند و افزود: دشمنان منطقه، نقش سازنده و نفوذ مثبت ایران در منطقه را هدف گرفتهاند.
سفیر جدید ژاپن در تهران نیز در این دیدار با اشاره به قدمت مناسبات دیرینه و حسنه دو کشور و آغاز نودمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک میان دو کشور، بر تلاشهای خود در جهت تقویت روابط و توسعه همکاری های دو کشور تاکید نمود.
وی افزود: دولت ژاپن بر تعهدات خود در برجام پایبند است و بدنبال راهکارهای مناسب برای ادامه همکاری خود در حوزههای پتروشیمی و خرید نفت از ایران است.
سفیر ژاپن، اهمیت دیدار و مذاکره روسای پارلمان های دو کشور را یادآور شد.
طرفین در این دیدار بر ضرورت گسترش مناسبات پارلمانی تاکید کردند.
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