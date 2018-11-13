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۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۹:۱۷

امیرعبداللهیان در دیدار با سفیر جدید ژاپن در تهران:

دشمنان منطقه نقش سازنده ایران در منطقه را هدف گرفته‌اند

دشمنان منطقه نقش سازنده ایران در منطقه را هدف گرفته‌اند

دستیار ویژه رئیس مجلس درامور بین الملل با اشاره به اقدامات خصمانه آمریکا علیه ایران، آن را اثبات کننده اقتدار ایران خواند و گفت: دشمنان منطقه، نقش سازنده ایران در منطقه را هدف گرفته‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، میتسوگو سایتو، سفیر جدید ژاپن در تهران  عصر امروز  سه شنبه 22 آبان ماه با حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس و مدیرکل امور بین الملل دیدار و گفت و گو کرد.

امیرعبداللهیان در این دیدار انتصاب ایشان به عنوان سفیر جدید ژاپن در تهران را تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد که با بهره‌مندی از تجربیات و تلاش‌های ایشان شاهد فصل نوینی از توسعه و گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان دو کشور باشیم.

وی افزود: از حمایت‌های سیاسی دولت ژاپن در مردود خواندن تحریم‌های یک جانبه آمریکا، تشکر می‌کنیم و انتظار داریم ضمن ادامه حمایت سیاسی، اقدامات عملی بیشتری در این جهت صورت گیرد.

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین‌الملل گفت: سیاست راهبردی جمهوری اسلامی ایران حفظ صلح و ثبات و امنیت در منطقه و جریان آزاد انرژی و تجارت در خلیج فارس می‌باشد از این رو کشور ژاپن را شریک مهم سیاسی و اقتصادی خود در شرق آسیا دانسته و بر تداوم و توسعه همکاری‌های فیمابین تاکید داریم.

وی در پایان با اشاره به اقدامات خصمانه و راه‌اندازی جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، آن را اثبات کننده اقتدار جمهوری اسلامی ایران خواند و افزود: دشمنان منطقه، نقش سازنده و نفوذ مثبت ایران در منطقه را هدف گرفته‌اند.

سفیر جدید ژاپن در تهران نیز در این دیدار با اشاره به قدمت مناسبات دیرینه و حسنه دو کشور و آغاز نودمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک میان دو کشور، بر تلاش‌های خود در جهت تقویت روابط و توسعه همکاری های دو کشور تاکید نمود.

وی افزود: دولت ژاپن بر تعهدات خود در برجام پایبند است و بدنبال راهکارهای مناسب برای ادامه همکاری خود در حوزه‌های پتروشیمی و خرید نفت از ایران است.

سفیر ژاپن، اهمیت دیدار و مذاکره روسای پارلمان های دو کشور را یادآور شد.

طرفین در این دیدار بر ضرورت گسترش مناسبات پارلمانی تاکید کردند.

کد مطلب 4457767

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