ثبت ۷ هزار ایده در سامانه خلاقیت و فناوریهای نوین شهرداری اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین قورچانی بعدازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از یک هزار و ۳۳۳ایده که بررسی شد، ۱۰۰ ایده برگزیده شد.

وی با بیان اینکه از ۱۰۰ ایده، سه ایده را وارد فاز اجرایی کردیم، ادامه داد: نظام پیشنهادی جامع را طراحی کردیم که در این نظام ۲۵۰ تن از کارمندان شهرداری اصفهان که تماما از شهرداران هستند، عضو هستند.

مدیر خلاقیت و فناوری های نوین شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه ایده های که قابلیت اجرایی دارد، از افراد خریده و روی آن سرمایه گذاری می کنیم، ادامه داد: تا پایان امسال ایده پلیس آب را اجرایی می کنیم که در این ایده با کمک پلیکیشن ساخته شده نظارت روی آب های که هدر می رود، انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه در ایده گلدان های زیست پذیر، این گلدان ها جایگزین گلدان های سفالی می شود، گفت: همچنین ایده سوپر جاذب از دیگر ایده هایی است که قابلیت سرمایه گذاری دارد.

وی همچنین از جشنواره ایده پردازی خبر داد و بیان داشت: ایده کاپ دانش آموزی و ایده کاپ در حوزه درآمد شهری از جمله این ایده کاپ ها است.

قورچانی با اشاره به اینکه ایده شو حمل و نقل و ترافیک با همکاری شهرک علمی – تحقیقاتی اصفهان، در شهریور ماه برگزار شد، گفت: ما در این تجربه متوجه شدیم که ایده ها بعد از ورود ضمانت اجرایی ندارد و به همین علت در ایده شو بعدی که با همکاری سازمان پارک ها برگزار شد، ضمانت قبلی گرفتیم تا سه ایده برتر به صورت پایلوت اجرایی شود.

وی گفت: ایده کاپ دانش آموزی با هدف استفاده از طرح های کودکان و نوجوانان در سه مقطع دبستان، متوسطه اول و متوسطه دوم با معرفی سه ایده برتر برگزار شد.

مدیر خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان ادامه داد: ایده کاپ دد حوزه درآمد با همکاری سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری و سرمایه گذاری شهرداری اصفهان و نیز مدیریت حوزه درآمد شهرداری اصفهان در ۱۳ آذرماه سال جاری همزمان با فصل بودجه نویسی مدیریت شهری، با نگاهی نو به نظام درآمدی شهرداری برگزار خواهد شد.

قورچانی با بیان اینکه ناقص بودن چرخه فناوری، موازی کاری و بخشی نگری و همچنین طولانی بودن فرایندها مشکل همه شهرداری های کشور در ورود به حوزه فناوری است، افزود: با بررسی فرآیندها در دیگر شهرهای جهان به یک چرخه منطبق با ساختار شهرداری دست پیدا کردیم. در این راستا یکی دیگر از اقدامات ساختاری، تشکیل شورای عالی فناوری با حضور ذی نفعان حوزه فناوری در شهر اصفهان بود تا یک دریچه واحد برای حوزه فناوری و ورود ایده های فناورانه افراد به شهرداری وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه این شورای عالی فناوری، دریچه اصلی ورود فناوری به شهرداری است، گفت: در همین زمینه تورهای فناوری با همکاری شرکت های دانش بنیان و بازدید از بخش های مختلف شهری برگزار شده که طی آن، نیازهای فناورانه تبادل و توانائی شرکت های دانش بنیان در رفع نیازها، مورد بررسی قرار گرفت.

مدیر خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان افزود: بازدید از مرکز تحقیقاتی محمودآباد اصفهان( سایت تحقیقات شماره یک سازمان پارک ها و فضای سبز) و حوزه پسماند از جمله تورهای فناوری برگزار شده است و تا پایان سال جاری ۵ تور فناورانه دیگر در حوزه عمران، خدمات شهری، خدمات موتوری، شهرسازی و.... برگزار خواهد شد.

وی بیان داشت: در حوزه اکوسیستم فناوری نیز شهرداری اقدام به تشکیل ستاد توسعه فناوری شهرداری کرده است که اولین گام در راستای نهادسازی برای حوزه فناوری های نوین به شمار می رود.