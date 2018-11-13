دستگیری ۳۹ نفر در طرح پاکسازی نقاط آلوده به موادمخدر شهرستان بهار

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بزرگعلی نوری گفت: در پی تلاش و مجاهدت کارکنان انتظامی و پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان بهار در اجرای طرح های ارتقاء امنیت اجتماعی و پاکسازی نقاط آلوده به مواد مخدر در شهرستان بهار طی چند روز گذشته، ۳۹ نفر از خرده فروشان و سرانگشتان باندها را دستگیر و در مجموع ۲ کیلو گرم انواع مواد مخدر را کشف کردند.

وی افزود: مبارزه با مواد مخدر به عنوان توطئه ریشه دار و هدفمند نظام استکبار جهانی که اساس خانواده و کانون گرم زندگی مردم را نشانه گرفته همواره در دستور کار یگان های انتظامی شهرستان است.

سرهنگ نوری در ادامه بیان کرد: در راستای طرح های ارتقاء امنیت اجتماعی در شهرستان و شناسایی مجرمان سابقه دار با هدف مهار و پیشگیری از جرایم نیز ماموران انتظامی شهرستان بهار، ۲ سارق سیم و کابل برق را دستگیر و مقادیری کابل و سیم برق سرقتی کشف کردند.