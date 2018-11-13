به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلام‌حسین غیب پرور شامگاه سه شنبه در دیدار با خانواده شهیدان تقواطلب که دو بردار نوجوان را تقدیم انقلاب و اسلام کرده اند، اظهار کرد: در مکتب شیعه ۶ ماهه‌ها زود به بلوغ می رسند و این از معجزات انقلاب است که نوجوان ۱۳ و ۱۴ ساله ما چنان در خداوند غرق می‌شود که از خود بی‌خود می‌گردند.

وی با بیان اینکه اینگونه رشد و بلوغ جوانان این مرز و بوم از برکات انقلاب است، افزود: میانگین سن شهدای ما حدود ۲۵ سال است و رزمندگان و شهدای زیادی کمتر از ۲۰ سال سن داشتند.

دفاع و قیامی بزرگ در راه دین چون حرکت امام حسین(ع) را در تاریخ سراغ نداریم رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه دفاع و قیامی بزرگ در راه دین چون حرکت امام حسین(ع) را در تاریخ سراغ نداریم، عنوان کرد: در انقلاب اسلامی نیز امام خمینی(ره) دست خالی چنان حرکتی را انجام داد که پس از قیام اباعبدلله (ع) سابقه نداشت.

وی با اشاره به اینکه دنیای مدرن ابوسفیانی امروز امام را تحمل نکرد، ادامه داد: البته صدام ظرفیت مقابله با ایران را نداشت به طوری که دیگران به کمک او آمدند اما امام که در قلب جوانان جا پیدا کرده بود، اجازه نداد که دشمنان به مقاصد خود دست یابند.

سردار غیب‌پرور با بیان اینکه شهدا چیزی دیدند که ما نتوانستیم درک کنیم، عنوان کرد: ما در دورانی زندگی می‌کنیم که خیلی‌ها برای کار نکرده تبلیغ و هیاهو می کنند اما شهدا و رزمندگان ما کلامی از آن کار بزرگی که کردند را به زبان نیاوردند.

وی با تأکید بر اینکه باور ما این است که شهدا معمای عالم خلقت هستند، گفت: رمز گشایی از این بزرگان تنها در قیامت امکان‌پذیر است.

از خان نعمت شهدا ارتزاق می‌کنیم

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه امروز با وجود همه مشکلات از خان نعمت شهدا ارتزاق می‌کنیم، اظهار کرد: ما از خودمان چیزی نداریم و هر آنچه هست از برکت وجود شهدا است.

وی افزود: روستای دلوار در استان بوشهر یک شهید مدافع حرم دارد که یکی از جوانان بر روی مزار او خیمه زده و اعلام کرده تا زمانی که به سوریه اعزام نشود، این خیمه را جمع نمی‌کند.

غیب‌پرور با بیان اینکه بوی ظهور به مشام می‌رسد، تصریح کرد: امروز دنیا دردی را تحمل می‌کند که زمینه یک تولد بزرگ با عنوان ظهور قائم آل محمد(ص) است.

وی با بیان اینکه در عالم اتفاقات بسیاری در حال رخ دادن است، ادامه داد: زمانی که ظالمان و مستکبران همه توان خود را علنی کنند و ناملایمات در عالم به نهایت خود برسد، امام زمان (ع) ظهور می‌کند.

زالوصفتان زودگذر هستند و در عالم باقی نمی‌مانند

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با تأکید بر اینکه زالوصفتان زودگذر هستند و در عالم باقی نمی‌مانند، خاطرنشان کرد: قبل از طلوع خورشید یک فجر صادق به وجود می‌آید که انقلاب اسلامی ایران مصداق بارز آن است.

وی با تأکید بر اینکه برای برون‌رفت از مشکلات ابتدا باید خودمان را باور کنیم و با اشاره به اینکه این مشکلات چیزی نیست که ما را از پا در آورد، اظهارکرد: ما به مدیریتی جهادی، انقلابی و تحولی نیاز داریم که از مشکلات عبور می‌کنیم چرا که ذات اصلی انقلاب ما تحول است.

وی با تأکید بر اینکه این دوران زودگذر است، افزود: مشکلات اقتصادی همه را دلخور کرده است کمااینکه بخشی مربوط به دشمن و برخی از بی‌دقتی‌های داخلی نشأت می‌گیرد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به اینکه این مشکلات موانعی نیست که ما را از تداوم انقلاب باز بدارد، تصریح کرد: بین نسل جوان ما ظرفیتی است که ما به عنوان بسیج یک شبکه قوی را برای استفاده از این ظرفیت ایجاد کردیم.

وی با بیان اینکه فضای مجازی حربه دشمن است، ادامه داد: در بسیج مدتی است که جوانانی شایسته را دور هم جمع کرده و در ماه‌های آینده اتفاق خوبی خواهد افتاد.

غیب‌پرور با اشاره به اینکه اکثریت مردم به ویژه جوانان آسیب‌های فضای مجازی را درک کردند، عنوان کرد: امروز اقبال مردم از ماهواره بسیار افت کرده است و در فضای مجازی یک بیداری نمایان شده است.