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۲۳ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۱۸

سرپرست باشگاه مس کرمان:

تیم مس در آمادگی کامل قرار دارد/ امروز به انزلی می رویم

تیم مس در آمادگی کامل قرار دارد/ امروز به انزلی می رویم

کرمان - سرپرست مس کرمان گفت: تیم فوتبال مس کرمان برای انجام بازی هفته‌ جاری در رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال کشور، راهی انزلی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال مس کرمان برای انجام بازی هفته‌ آینده‌ خود در رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال کشور، راهی انزلی خواهد شد.

حجت جهرمی با بیان این موضوع گفت: طبق برنامه‌ریزی‌های قبلی ظهر امروز با پرواز عازم تهران هستیم و از آنجا به صورت زمینی به انزلی خواهیم رفت تا ادامه‌ برنامه‌های آماده سازی تیم را تا روز مسابقه پیگیری کنیم.

جهرمی با بیان اینکه تیم مس برای این بازی به دلیل اخراج نادر دست‌نشان نمی‌تواند از وی برروی نیمکت تیم استفاده کند افزود: به غیر از شهدادنژاد و خرسندنیا که در بازی قبل اخراج شدند، محروم دیگری نخواهیم داشت.

سرپرست تیم فوتبال مس کرمان در رابطه با وضعیت مصدومان تیم نیز گفت:سجاد حیدری تنها مصدوم ما برای این بازی است و حیدری از دو روز قبل زیر نظر دکتر مداحی مراحل فیزیوتراپی‌ خود را سپری می‌کند و بعد از بازگشت تیم از انزلی به تمرینات گروهی تیم اضافه خواهد شد.

کد مطلب 4457868

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