به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری هم در بیانیه ای به مناسبت بیست و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تصریح کرد: ملت شریف ایران بار دیگر با حضور پرشور و نیرومند خود در راهپیمایی 22 بهمن، یاوه سرایی های دولتمردان آمریکایی را پاسخ خواهد داد و بر حق مسلم خود در استفاده صلح امیز از انرژی هسته ای پای خواهد فشرد.

این بیانیه می افزاید: در بیست و هشتمین سالگرد آن روزهای پرحماسه، مردم غیور ایران پیمان خویش را با امام عظیم الشان

حضرت امام خمینی ره و شهیدان فجرآفرین تجدید می کنند و با حضور گسترده در راهپیمایی 22 بهمن فریاد رسای خود را در پایداری و وفاداری به آرمانهای نهضت و رهبری معظم آن، حضرت آیت الله خامنه‌ای مد ظله العالی به گوش جهانیان می رسانند.

اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاههای سراسر کشور هم در بیانیه ای به مناسبت یوم الله 22 بهمن تصریح کرد: این روزها که ملت و نظام جمهوری اسلامی شرایط خاص سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی را تجربه می نماید، از یک سو دشمنان خارجی و در راس آنها دولت خشونت گرای آمریکا جهت دست یافتن به منافع نامشروع خود با آرمانهای اصیل این ملت دشمنی می نماید و از طرفی بر اثر نادانی ها ، جاه طلبی ها و البته سرسپردگی های برخی عناصر داخلی ، نابسامانی هایی در برخی عرصه ها مشاهده می گردد و متاسفانه این افراد ، گروهها و جریانات با بهره گیری از منابع ملی ، خواسته یا ناخواسته در راستای تحقق اهداف شوم دشمنان نظام اسلامی مورد استفاده ی ابزاری قرار می گیرند. اما ایرانیان سربلند همیشه نشان داده اند از روزی که انقلاب اسلامی را با اهدا خون فرزندانشان پایه گذاری نمودند، با شهدا پیمان ناگسستنی بسته و تا ابد بر آن استور خواهند ماند و همواره با حضوری شکوهمند در صحنه های مختلف صف آرایی دشمنان را در هم خواهند شکست.

سازمان نظام پزشکی به مناسبت یوم الله 22 بهمن در بیانیه ای تاکید کرد: در بیست و هشتمین سالگرد انقلاب اسلامی ، ملت ایران آماده می شود ، برگ زرین دیگری از دفتر پر افتخار تاریخ انقلاب را ورق بزند و موفقیت جوانان و دانشمندان ایرانی در دستیابی به عرصه های جدید پزشکی ودانش ارزشمند هسته ای را به عنوان " رویداد بزرگ علمی " جشن بگیرد . راهپیمایی با شکوه 22 بهمن فرصتی برای نمایش اقتدار ، استواری ، وحدت و اراده جمعیتی ملت ایارن در رویارویی با تهدیدها و زیاده خواهی های دشمنان نظام و انقلاب و دفاع از دستاوردهای علمی دانشمندان ، نخبگان و محققان ایرانی است و ملت ایران با حضور در راهپیمایی 22 بهمن ماه بار دیگر حماسه ای بزرگ خلق کرده و به دنیا ثابت می کنند که مردم ایران صبورانه و مقتدرانه در تمامی عرصه ها دوشادوش مسوولان نظام جمهوری اسلامی ایران نقش پررنگ و اساسی خود را ایفا می کنند.

انجمن های اسلامی دانش آموزان هم با صدور بیانیه ای ضمن دعوت از مردم شریف ایران به ویژه دانش آموزان برای شرکت در راهپیمایی بزرگ 22 بهمن تاکید کرد: دانش آموزان روز 22 بهمن از حق هسته ای خود دفاع می کنند. در این بیانیه تصریح شده است: دنیا بداند ما پیرو حسینی هستیم که فریاد بر می آورد: هیهات مناالذله ، ما اعلام می داریم ، زیر بار ظلم مضاعف جهانی نخواهیم رفت و با توسعه تحقیقات هسته ای صلح آمیز به دنیا نشان خواهیم داد که دوران قلدری جهانخواران به پایان رسیده است. جنبش دانش آموزان و اعضای انجمن های اسلامی دانش آموزان اعلام می دارند آمریکا همچنان شیطان بزرگ است و نمی توان به هیچ وجه با او از سرآشتی در آمد بنابراین همچون شهید بزرگوار بهشتی عزیز به آمریکا می گوییم از انقلاب اسلامی عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر.

سازمان پزشکی قانونی قانونی کشور هم در بیانیه ای ضمن تبریک بیست و هشتمین سالگرد شکوهمند انقلاب اسلامی ایران و ابراز انزجار از تمامی دولتهای زورگو و مستکبر عالم و در راس آنها آمریکای جنایتکار و اسرائیل غاصب ، اعلام کرد: همگام با آحاد ملت غیور ایران اسلامی با شرکت در راهپیمایی عظیم و با شکوه 22 بهمن ، بار دیگر با آرمانهای امام راحل ، مقام معظم رهبری و شهیدان انقلاب اسلامی تجدید میثاق خواهد کرد.