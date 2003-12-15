هر جا كه عاشقي هست رسوا كنيد، رسوا

هنوز از خبر مگر جمعه گلدي قرباني پور هنرمندي كه با نواي تويدوك (ني تركمني ) خود ابتدا در جشنواره ي ني نوازان (1370) و بعد در آوينيون جمعيت مشتاقان هنرهاي كهن و باستاني را سحر و منقلب نمود گيج ومنگ بودم . به هر حال اين بار خبر پركشيدن مردي از تبار عاشقان از ديار كرمانشاه با صدايي سحر آميز رسيد، منوچهر طاهرزاده ، منوچهر هنر اصيل ايران و پرچم دار موسيقي صحيح در كرمانشاه باورم نمي شود ، حميد رضا عاطفي نويسنده ي مقالات موسيقي در مطبوعات و هنرمند خوب خبر را به من گفت: خيلي ساده ،او نمي دانست كه من ومنوچهر تا چه اندازه با هم دوستي داشتيم .

اشك امانم نمي دهد وقتي كه دراين سالها يكي از هنرمندان بومي به ديار باقي مي شتابد ، برگ ديگري از درخت درحال خشك شدن موسيقي نواحي ايران بر زمين مي افتد و هيچكس برايش مهم نيست ، منوچهر رفت ، مردي كه نان و پنير ، نان ونيمرو و نان ماست اش را در سالهاي كه نمي گذاشتند هنرش را درخدمت جامعه قرار دهد باخنده مي خورد ولي افسوسش از اين بود كه شاگردش ضد ضرب را خراب مي كند و با غم در چهره درباره برخي از هنرنمايان بي هنر مي گفت: آخر اين ها ، اهل موسيقي اند؟ هوشنگ جان تو تمام عمرشان فالش است! منوچهر عاشق بود، عاشق عشق و به همين سبب هنرش را حتي به صحنه هاي دفاع مقدس برد و در خط دوم جبهه ها به عاشقان حق و رزمندگان در حد خود خدمت نمود.

سرود: بسيجي پير ميدان دار عشق است را اگر درهجوم نغمه هاي بيگانه امروزين فراموش كرده ايد خاك و سنگ منطقه هاي جنگي غرب كشور هنوز به ياد دارند و در حافظه رزمندگان اين سرود هنوز مي پيچد، هر وقت مي ديدمش مي گفت از فردا چه خبر؟

هيچگاه يادم نمي رود كه طي بيست و چهار ساعت براي مراسم افتتاح شبكه چهار در صدا و سيما مركز كردستان به همراه هنرمند ديگر كرمانشاهي بهروز يوسفي ترانه اي را ساختند وتنظيم نمودند كه خوانندگي را اصغر ايماني انجام داد و همه را به شدت تحت تاثير قرارداد بعد از اتمام كار به او گفتم: منوچهر چرا اين ترانه را خودت نخواندي؟ گفت: براي من مهم اجراي صحيح و شناخت دادن درست موسيقي ايراني بود نه نشان دادن خودم.

حضور مجدد هنرمندان و شروع كارهاي صحيح هنري موسيقي ايلام نيز باكارهاي منوچهر و بهروز شروع شد هيچكدام از اعضاي اركستر بهروز يوسفي دركرمانشاه آن شب و هولناكي شروع كنسرت با تهديدهايي كه به گوشمان رسيده بود را فراموش نمي كنند، صداي ساحر منوچهر كه با دوبيتي ايي از شعرهاي من در شور و در وصف شهيد خواند وسنتور بهروز همراهي اش مي كرد و سپس تشويق بي اختيار از سوي كساني كه آمده بودند تا آن آغاز را به هم بزنند. خاطره تاريخ موسيقي وهمچنين رزمندگان هرگز فراموش نمي كند كه با صداي منوچهر جشن ورود آزادگان را در رسانه ها به پيشواز رفتيم كه سرود رندانه اش همه را مسحور كرد:

رندانه زود خيريد غوغا كنيد غوغا هر جا كه عاشقي هست ، رسوا كنيد ، رسوا

حق او را در گذشته خواننده اي كه حالا درغرب مي خواند زير پا نهاد و بدليل نبود قانون در اين مورد هيچكس حرف او را نشنيد و اين بدترين يادمان ذهني منوچهر شده بود ، ترانه " آخرين برگ" كه در پايين اين نوشته با شعري از شاعري كرمانشاهي كه تكنيسين فرستنده ي راديويي بود (محمد رضا فتاحي ) آمده است.

سالها دويد تا باز به مطلوب خودش رسيد ، اما حيف كه زود پركشيد شناخت او از موسيقي رديف و دستگاه همچنين موسيقي غرب بسيار خوب و عميق بود گرچه سختي فراوان كشيد و رنج را تحمل كرد اما از حرف خود در باره هنرش برنگشت و چون با همه توانش حركت مي كرد نيروي خاصي را به مخاطبش منتقل مي نمود كه هيچ نبود جز عشق ، آيا كسي مي داند كه او فرزندانش را با صداي "تار" مي خواباند؟ او آخرين برگ زندگيش ورق خورد و عاشقي ديگر رفت و آنطور كه شنيدم در برابر حضور جمعيت عظيمي كه در مراسم خاكسپاري منوچهر در كرمانشاه براي تسليت آمده بودند هيچكدام از مسئولان فرهنگي و هنري استان در مراسم تشييع جنازه به خاك سپاري اش شركت نكردند و فقط واحد خبر سيما همت كرده حضور يافته بود ، جفا چه تعريفي غير از اين دارد؟

منوچهر نيازي به حضور آنان نداشت ولي جامعه نياز به منوچهر ها دارد كه يكي يكي به سوي معبود ازلي مي شتابند و تا ديگري چون او پديد آيد قرني مي گذرد.

مادرش در حاليكه به شدت مي گريست و متاثر بود به من گفت: من منوچهر را تازه شناختم !

مرگ منوچهر طاهرزاده مصداق شعر شاعري بود كه اينگونه سرود:

آخرين برگ درخت ام روي شاخه مونده تنها

رخت زردم پاره پاره ، تو سكوت سرد سرما

چشماي سرد زمين هم براي من در كمينه

دوست دارم مرگ يه برگ رو، روي اين شاخه ببينه!