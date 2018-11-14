منطقه آزاد ارس میزبان احتمالی کنفرانس ۲۰۲۰ جاده ابریشم

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز عمرانی رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری کشور، سه شنبه شب در سومین کنفرانس بین المللی باستان شناسی و حفاظت در امتداد جاده ابریشم که با حضور میهمانان داخلی و خارجی و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در کاروانسرای یام مرند برگزار شد، اظهار داشت: یکی ازطرح های پژوهشی پژوهشگاه میراث فرهنگی، با موضوع صنعت بومی تولید ابریشم در سطح ایران بود که نوار ساحلی دریای مازندران به عنوان محل تولید ابریشم ایفای نقش کرده و جهت رنگرزی به استان قم ارسال و تولید محصولات و بافته ها را در مرکز شهری و روستایی از کاشان تا تبریز را گزارش می کند.

وی افزود: راه ادویه، راه پوست و راه ابریشم و جاده بزرگ خراسان به جاده ابریشم، اطلاق می گردد که موجب آبادانی شهرهای مسیر این جاده شده است.

عمرانی با اشاره به اینکه شناسایی ۱۰ ها کاروانسرا از دوره ایلخانی و صفویه، حاکی از اهمیت تجارت در مسیر جاده ابریشم است، خاطرنشان کرد: وجود جاده ابریشم در استان آذربایجان شرقی باعث شده بازار تاریخی تبریز با قدمتی بیش از یک هزار سال و تحمل فراز و فرودهای ناشی از بلایای انسانی و طبیعی، در فهرست جهانی ثبت شود.

رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری کشور همچنین در پایان گفت: منطقه آزاد ارس پیشنهاد برگزاری کنفرانس ۲۰۲۰ داده که به دبیرخانه این کنفرانس بین المللی ارائه خواهد شد.

گفتنی است، سومین کنفرانس بین المللی باستان شناسی و حفاظت در امتداد جاده ابریشم روزهای ۲۳ تا ۲۵ آبان ماه در کاروانسرای تاریخی یام مرند برگزار خواهد شد.