  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۳ آبان ۱۳۹۷، ۹:۱۹

رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری کشور خبر داد:

منطقه آزاد ارس میزبان احتمالی کنفرانس ۲۰۲۰ جاده ابریشم

منطقه آزاد ارس میزبان احتمالی کنفرانس ۲۰۲۰ جاده ابریشم

مرند - رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری کشور گفت: منطقه آزاد ارس پیشنهاد برگزاری کنفرانس ۲۰۲۰ داده که به دبیرخانه این کنفرانس بین المللی ارائه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز عمرانی رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری کشور، سه شنبه شب در سومین کنفرانس بین المللی باستان شناسی و حفاظت در امتداد جاده ابریشم که با حضور میهمانان داخلی و خارجی و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در کاروانسرای یام مرند برگزار شد، اظهار داشت: یکی ازطرح های پژوهشی پژوهشگاه میراث فرهنگی، با موضوع صنعت بومی تولید ابریشم در سطح ایران بود که نوار ساحلی دریای مازندران به عنوان محل تولید ابریشم ایفای نقش کرده و جهت رنگرزی به استان قم ارسال و تولید محصولات و بافته ها را در مرکز شهری و روستایی از کاشان تا تبریز را گزارش می کند.

وی افزود: راه ادویه، راه پوست و راه ابریشم و جاده بزرگ خراسان به جاده ابریشم، اطلاق می گردد که موجب آبادانی شهرهای مسیر این جاده شده است.

عمرانی با اشاره به اینکه شناسایی ۱۰ ها کاروانسرا از دوره ایلخانی و صفویه، حاکی از اهمیت تجارت در مسیر جاده ابریشم است، خاطرنشان کرد: وجود جاده ابریشم در استان آذربایجان شرقی باعث شده بازار تاریخی تبریز با قدمتی بیش از یک هزار سال و تحمل فراز و فرودهای ناشی از بلایای انسانی و طبیعی، در فهرست جهانی ثبت شود.

رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری کشور همچنین در پایان گفت: منطقه آزاد ارس پیشنهاد برگزاری کنفرانس ۲۰۲۰ داده که به دبیرخانه این کنفرانس بین المللی ارائه خواهد شد.

گفتنی است، سومین کنفرانس بین المللی باستان شناسی و حفاظت در امتداد جاده ابریشم روزهای ۲۳ تا ۲۵ آبان ماه در کاروانسرای تاریخی یام مرند برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4457900

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها