به گزارش خبرنگار مهر، هفته ششم از سی و یکمین دوره رقابتهای هندبال باشگاه های کشور در بخش مردان فردا پنجشنبه ۲۴ آبان ماه با برگزاری چهار دیدار در شهرهای مختلف پیگیری می شود. در این هفته تیم سربدران سبزوار که همچنان بدون امتیاز است میزبان تیم نفت و گاز گچساران است. در کازرون تیم های نیروی زمینی و مس کرمان به مصاف هم می روند این دیدار از آن جهت برای مس مهم است که در صورت پیروزی می تواند به رده دوم جدول بیاندیشد.

تیم فرازبام خائیز دهدشت در خانه خود مقابل ذوب آهن اصفهانی قرار می گیرد که با یک بازی کمتر نسبت به این تیم همچنان بدون امتیاز است . در اصفهان تیم صدرنشین فولاد مبارکه سپاهان با تیم رده دومی زاگرس اسلام آباد دیدار می کند. برنده این دیدار راه هموارتری برای کسب عنوان قهرمانی نیم فصل رقابتهای لیگ خواهد داشت.

در این هفته تیم هیات هندبال نجف آباد اصفهان قرعه استراحت دارد.

برنامه کامل هفته ششم لیگ برتر هندبال مردان:

* سربداران سبزوار - نفت و گاز گچساران

* نیروی زمینی کازرون - صنعت مس کرمان

* فرازبام خائیز دهدشت - ذوب آهن اصفهان

* فولاد مبارکه سپاهان - زاگرس اسلام آباد

رده بندی کامل لیگ به این ترتیب است :

۱- فولاد مبارکه سپاهان اصفهان با ۸ امتیاز

۲- زاگرس اسلام آباد غرب با ۸ امتیاز

۳- مس کرمان با ۸ امتیاز

۴- فرازم بام خائیز دهدشت با ۶ امتیاز

۵- نیروی زمینی کازرون با ۵ امتیاز

۶- نفت و گاز گچساران با دو امتیاز

۷- هیات هندبال نجف آباد با یک امتیاز

۸- ذوب آهن اصفهان بدون امتیاز

۹- سربداران سبزوار بدون امتیاز